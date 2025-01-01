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▲114年總統府元旦升旗，三軍儀隊表演。（圖／北市記者聯誼會提供）

民國114年元旦升旗典禮今（1）日清晨在總統府前舉行，主題為「台灣智造，邁向未來」，由總統清德親自主持，全場軍民在中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱下齊唱國歌，以實際行動表達對國家的熱愛與認同，在《國旗歌》演奏聲中，青天白日滿地紅國旗緩緩升起，共同迎接嶄新的一年。國防部部長顧立雄先生清晨率領參謀總長梅復興、軍政副部長柏鴻輝、軍備副部長徐徐衍璞與各聯參單位代表，以及陸、海、空軍官校，國防大學政治作戰學院、管理學院、理工學院，國防醫學院、陸軍專科學校及空軍航技學院等9所軍事校院學生代表，共同參加元旦總統府升旗典禮，以實際行動表達對國家的熱愛。國防部指出，今年國防部示範樂隊及三軍儀隊配合大會企劃主軸「臺灣智造，邁向未來」，以《闊步前行》、《橡樹之心》、《越洋情誼進行曲》、《皇家澳洲海軍進行曲》及《國光進行曲》等5首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，展現壯盛軍容，讓世界看見國軍的自信與榮耀，共同迎接中華民國114年的開始。