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▲台北市長蔣萬安參加完總統府前升旗典禮後，再出席家民黨中央黨部升旗典禮。（圖／翻攝自國民黨中央黨部臉書）

今（1）日是中華民國114年元旦，國民黨於中央黨部舉行升旗典禮，主席朱立倫偕同前總統馬英九、台北市長蔣萬安、秘書長黃健庭及多位立法委員共同慶賀元旦，祝福大家新年快樂，期待114年是光明、歡樂、豐收的一年。國民黨中央黨部表示，在國會，54席黨團成員一致為全民、福國利民的法案打拚，通過了就業服務法、財劃法等重大法案；在地方，15位縣市長為全民關心的重大建設及議題努力，全心為民服務。國民黨也痛批，在總統賴清德執政之下，民進黨奉「鬥」為圭臬，鬥在野黨、鬥全民、少數鬥多數。國民黨始終相信要「和」不要「鬥」；未來一年，也期盼中央跟地方能夠和，朝野能夠和，國會也能夠和，才是中華民國之福。國民黨表示，回顧過往面對先聖先賢，「我們須共同牢記，我們的國家就是中華民國，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本。我們期待不論民進黨的朋友或對岸的朋友都能秉持『求同尊異』的信念，兩岸才能夠和平。」國民黨期許新的一年能如同「龍耀蛇福（攏要serve）」一般，Serve the people，服務人民，持續在地方、中央為民服務；龍年，國民黨堅強、團結、閃耀，蛇年，也會繼續傳遞福氣、幸福、福國利民。