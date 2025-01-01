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▲高雄市推出「高雄好玩卡」1日券，22處景點選3處，原價1750元，優惠價780元，可到壽山動物園。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市公布今年「冬日遊樂園」主題將是吉伊卡哇，地點一樣將在愛河灣與其週邊。（圖／高雄市政府提供）

▲台南的梅峰古道可見洋紅風鈴木及紫牡丹盛開，梅花也陸續綻放，現在到梅嶺可以欣賞到最精彩的樣貌。（圖／台南市政府提供）

▲從梅嶺風景區出發開車約半小時，即可體驗有美人湯之稱的龜丹溫泉。（圖／台南市政府提供）

高雄市政府為鼓勵民眾造訪高雄跨年住宿遊玩，觀光局更以近日活動表演及熱門景點，特地規劃「高雄元旦一日遊程攻略」。推出快閃高雄最推薦旅遊神卡「高雄好玩卡」1日券，高雄好玩卡採電子票式、無須取卡，透過手機即買即用；22處景點選3處，搭配捷運、輕軌一日內任意搭乘，原價1750元，優惠價780元。臺南市則邀請全台民眾到臺南楠西區泡溫泉、吃美食、賞梅花，體驗「溫、美、梅」、放鬆身、心、靈，充飽電準備迎接新的一年。觀光局長高閔琳表示，元旦假期可以壽山動物園做為起點，跟著可愛動物群一起迎接新年，包含探訪狐獴、水豚、羊駝、侏儒河馬等可愛動物，或至兒童牧場免費餵食波爾羊，讓親子關係更加緊密，也可參與動物認養，為動物們創造更好的福祉。接著可至哈瑪星鐵道園區，尋找香蕉藝術裝置，了解高雄港過往貿易的盛況，並搭乘「哈瑪星號」行經公園陸橋、北號誌樓、高雄港檢車分段，於百年鐵道上感受高雄歲月風華，再到流行音樂中心與英熙娃娃拍照，體會知名戲劇的IP魅力。而中央公園的聖誕燈飾也是必拍景點，將展到1月5日；棧貳庫的飄浮聖誕樹，結合巨型船錨配合氛圍感滿滿的飛天麋鹿；或至大港橋對面的棧七庫旁欣賞水幕互動秀，拿出手機，感受科技與景點結合的魅力；而鳳山的衛武營也以耶誕樹作為今年的裝飾亮點。觀光局進一步說明，今年元旦假期雖僅有一日，但快閃高雄最推薦旅遊神卡「高雄好玩卡」1日券，提供輕量卻精彩的旅遊選擇。高雄好玩卡採電子票式、無須取卡，透過手機即買即用；22處景點選3處，搭配捷運、輕軌一日內任意搭乘，原價1750元，優惠價780元，等於現省將近一千元。此外，現在購買高雄好玩卡，即可兌換限量高雄龍虎杯。觀光局補充說道，高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」也將於今（2025）年1月25日至2月16日在愛河灣歡樂登場，將結合日本IP小可愛「吉伊卡哇」。臺南市則邀請全台民眾到臺南楠西區泡溫泉、吃美食、賞梅花，體驗「溫、美、梅」、放鬆身、心、靈，充飽電準備迎接新的一年。目前梅峰古道可見洋紅風鈴木及紫牡丹盛開，梅花也陸續綻放，現在到梅嶺可以欣賞到最精彩的樣貌。梅嶺業者預估梅花將於1月上旬盛開，並預計開花至農曆年節。除了美到令人忘我的花景，梅嶺也以其在地特色美食而聞名。台南市府建議大家於梅峰古道賞花後，銜接伍龍步道前往梅嶺品嘗薑黃料理及梅子入菜的好滋味。薑黃雞養身酥脆，梅子雞酸甜可口，其他如山土雞料理、梅子創意料理、山產野菜、溪蝦溪魚、曾文水庫活魚筍殼魚、總統魚、魚虎大餐等，皆深受老饕垂愛。此外，從梅嶺風景區出發開車約半小時，即可體驗有美人湯之稱的龜丹溫泉。還可順遊楠西景點如萬佛寺(入園需先預約)、永興吊橋、獲臺灣宗教百景全民票選活動人氣景觀第一名的玄空法寺、台灣唯一的聚落型聚落建築群鹿陶洋江家古厝、台灣最大水庫曾文水庫等，都是可放鬆心情及開闊的戶外特色景點。