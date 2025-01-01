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▲英國倫敦跨年表演吸引了約10萬人蜂擁買票、聚集在泰晤士河岸欣賞，同時全球數百萬人也透過電視和網路一同觀賞。（圖／美聯社／達志影像）

世界各國陸續迎來2025年，英國倫敦也在台灣時間早上8點時，以燈光秀、全像投影以及壯觀的煙火秀迎接新的一年到來，不僅吸引了約10萬人聚集在泰晤士河畔欣賞，同時全球還有數百萬人透過電視和網路一同觀賞。當倒數結束後，英國倫敦著名地標大笨鐘便敲響了新年鐘聲，緊接而來的是，在泰晤士河畔上演的倫敦史上最大規模煙火、燈光與音樂表演。超過1萬2000發煙火與420盞燈光點亮夜空，伴隨精心挑選的音樂與語音片段，為全球觀眾呈現一場難忘的演出。這場年度盛典吸引了約10萬人蜂擁買票、聚集在泰晤士河岸欣賞，同時全球數百萬人也透過電視和網路一同觀賞。今年透過英國廣播公司（BBC）觀賞表演的數百萬名觀眾還能見證到全像投影技術的應用。在煙火秀的期間，全像投影的影像重現了英國代表性事件與象徵，例如倫敦眼投射出了聯合王國國旗圖案，以紀念去年諾曼第登陸80週年；奧運獎牌慶祝英國代表隊在巴黎奧運與帕運會上的成功。此外，今年同時也是倫敦眼的25週年紀念，自1999年來倫敦眼跨年煙火持續照亮英國首都天際線，今年的表演也為倫敦眼即將到來的25歲生日獻上祝福。這場年度慶典吸引了眾多國內外遊客來到倫敦，據倫敦市政廳過往活動的分析，僅新年前夜的持票觀眾便為倫敦的企業與經濟帶來超過1400萬英鎊的額外收益，這還不包括無票訪客所帶來的收入。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，「能以我們史上最大、最棒的新年前夜慶祝活動迎接2025年，真是太棒了！約10萬名倫敦市民與遊客齊聚泰晤士河畔，度過了一個令人難忘的夜晚。」