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▲▼鄭家純曾經說老公AKIRA是吳崢和孔劉的綜合體。（圖／千巡影世提供、鄭家純臉書）

▲鄭家純首次曝光老公長相。（圖／鄭家純臉書）

31歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）2022年11月嫁給大3歲日籍醫生AKIRA，她甚至為愛退出寫真界，不過依然維持網路高聲量，去年12月31日、2024年最後一天，鄭家純公開隱藏許久的枕邊人長相，祝賀大家新年快樂，網友見到AKIRA廬山真面目驚呼：「也太帥！」吸引超過7萬人瀏覽。昨天跨年夜，鄭家純深夜11點多在臉書、Threads發文：「新年快樂！用Akira的照片祝福大家在2025年，身心靈都平平安安，台灣更要平平安安！」附圖居然是藏了2年的日籍老公正面照片，只見AKIRA留著一頭俐落黑色短髮，穿花色短袖襯衫，正在品嚐台灣冰品小吃，舔著湯匙的他，臉上露出滿足表情。鄭家純曾經說老公AKIRA是吳崢和孔劉的綜合體，而最受關注的AKIRA容貌，可見他五官深邃，鼻樑堅挺，皮膚白嫩，有著濃密眉毛和大眼睛，中等身材，整體外表斯文又陽光。有趣的是，婚姻多次被唱衰的鄭佳純，新年前夕反擊酸民：「當初說我的婚姻撐過兩年要發雞排或是切ㄐㄐ的記得說到做到！」由於是鄭家純首度讓日籍老公亮相，留言區瞬間湧入大批網友評論：「老公好帥」、「這比吳崢帥很多好嗎（被揍）」、「又帥又可愛」、「你們好登對」、「Akira終於公開現身了」、「又帥又可愛」、「名字叫Akira的果然都是帥哥」、「相信許多人的醋罈子會碎一地」、「第一次公開ㄟ」、「俊男美女配！」