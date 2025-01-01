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民眾黨主席柯文哲甫以7千萬元交保並加掛電子腳鐐，今下午將親自主持民眾黨擴大中央委員會議，預料將在會中辭去黨主席職務，民眾黨中央委員江和樹上午表態支持黃國昌接任代理黨主席。他強調自己不是瞎挺，不管是蔡壁如或黃珊珊都是案件關係人或證人，若代理主席恐被抄家滅族，且黃國昌有想法、有聲量，足以一肩扛起民眾黨的重擔。柯文哲今（1）日下午3時將親自主持民眾黨擴大中央委員會議，預料將在會中選出代理黨主席。據民眾黨規定，代理主席選出後6個月內，需改選黨主席。中央委員江和樹指出，全黨上下捨不得、也沒人同意柯文哲辭黨主席，但沒有辦法，檢察官一直逼著他，柯文哲已經在庭上說給他兩天時間，希望回來黨向所有支持者說明清楚。他說，不管柯文哲最後如何決定，他們一定服從，若問個人意願「我會支持黃國昌代理黨主席」，因為黃國昌不曾進入北市府服務，這次案件中不是關係人或證人，無論是蔡壁如、黃珊珊都被檢調約談，都「動不了」。其次是黃國昌有想法、有聲量，有辦法一肩扛起黨主席重擔，「要不然換誰當黨主席，就準備被抄家滅族」，他舉例昨天被判刑12年6個月的宜蘭縣長林姿妙，有這麼高的交保金、戴電子腳鐐嗎？「這不是政治迫害，什麼是政治迫害」。