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民眾黨主席柯文哲上週涉多罪遭起訴求刑28年半，《美麗島電子報》上月30日公布最新「12月國政民調」顯示，柯文哲不信任度創下70.3%新高，信任度19.9％新低。前立委郭正亮昨（31）日分析，柯文哲被打成這樣信任度還有近2成，他並示警，檢調若繼續這樣辦案，「你認為明年不會開始辦國民黨的縣市長嗎？」郭正亮昨在中天《洪淑芬辣晚報》中表示，柯文哲總統大選只拿到26.5％的票，但現在竟還有近2成信任度，表示他的支持者還是不相信有罪。郭正亮認為，今天北檢如果可以得逞，接下來還是繼續這樣辦案，難保下一波遭殃的不會是國民黨的縣市長。郭正亮說，很多人會覺得「唇亡齒寒」，畢竟是否為圖利、有沒有拿到錢是由北檢認定，「你認為明年不會開始辦國民黨的縣市長嗎？」美麗島民調是由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍為全國22個縣市，調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲民眾。調查時間2024年12月24日至12月26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1074人（住宅電話754人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。