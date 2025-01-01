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▲肝臟是沉默的器官，由於肝臟內部沒有神經，早期肝癌往往沒有症狀。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

B型或C型肝炎帶原者

慢性肝炎或肝硬化患者

有肝癌家族史者

長期酗酒者

肥胖和代謝症候群相關的脂肪肝

糖尿病患者

▲過度飲酒容易誘發肝臟病變。（示意圖／翻攝pixabay）

知名政論漫畫家魚夫（本名：林奎佑）於上月30日因肝癌過世，享壽65歲。據統計，每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。包含前中華職棒隊總教練李來發、武俠小說家金庸，港星吳孟達、民進黨前主席施明德、男星安鈞璨等人都因肝病與世長辭。台大醫院副院長高嘉宏醫師指出由於肝臟缺乏痛覺神經，早期病變難以察覺，往往等到腫瘤發展到一定程度，壓迫肝臟表面或侵犯鄰近器官時，才會出現症狀，屆時通常已經是晚期，死亡率極高。肝癌有7症狀，早點知道早點治療。肝癌蟬聯我國癌症死亡人數前二名已達四十年之久，被稱為最致命的「沉默殺手」。高嘉宏醫師指出肝癌的發展通常是有跡可循，許多患者早期罹患慢性肝炎，若未持續治療，最終可能導致肝硬化，進而發展為肝癌，形成所謂的「肝病三部曲」：慢性肝炎、肝硬化、肝癌。高嘉宏醫師強調，由於肝臟缺乏痛覺神經，早期病變難以察覺，往往等到腫瘤發展到一定程度，壓迫肝臟表面或侵犯鄰近器官時，才會出現症狀，屆時通常已屬晚期，死亡率極高。因肝癌的症狀及表現容易與腸胃疾病混淆，若有以下情況，應立即就醫檢查以免延誤治療。肝臟位於右上腹部，腫瘤增大可能引起該區域的疼痛或壓迫感。：由於肝功能受損，患者可能感到食慾下降，導致體重減輕。：肝臟功能下降可能引起全身無力和疲勞感。眼白和皮膚變黃，這是因為膽紅素在體內累積所致。消化功能受影響，可能引起噁心和嘔吐。因肝功能衰退，肝臟合成的白蛋白不足，血管中的水份流出，大量積存在腹腔，而有腹脹、腹圍變大、下肢水腫等症狀。若腫瘤引起食道或胃靜脈曲張破裂，可能出現黑色糞便或吐血的情況。