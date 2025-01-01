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雙城論壇日前落幕，上海副市長華源宣布，「上海將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線」。對此，總統賴清德今（1）日受訪時秀出兩岸互動數據，直呼真正阻礙兩岸交流的是中國，不是台灣，並建議由台灣台旅會、中國海旅會先進行談判。今天是2025年元旦，賴清德在總統府發表新年談話，並接受媒體聯訪。媒體關切，華源宣布將推動上海居民赴台灣旅遊一事，對此，賴清德回應，去年1月到11月，台灣人民到中國旅遊或商務合作人數高達205.2萬人次，但中國到台灣只有28.5萬人次，相差相當懸殊。賴清德說，台灣開放中國學生來台灣就讀取得學位，但中國目前是0，且台灣開放中國自由行，中國同樣沒有開放、來台自由行人數也是0。「真正阻撓兩岸交流的是中國，不是台灣！」賴清德提到，台灣希望跟中國在對等尊嚴下，進行健康有序交流，他也主動拋出解方，建議如果中國有誠意，可以從台灣台旅會跟中國海旅會，兩會先進行談判。此外，賴清德也請媒體，若有機會可以問問中國，為何中國可以讓人民沒有限制到日本、美國等世界各國旅遊，卻對台灣有很多種種措施，這是對台灣表達善意嗎？不能一視同仁嗎？