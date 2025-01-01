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韓國國務總理韓悳洙在接下代理總統一職後，因拒絕任命國會提名的3位憲法裁判所（憲法法庭）法官而遭到彈劾，如今經濟副總理崔相穆接下代理總統一職後，便批准了2名憲法法官任命，沒想到，總統辦公室首席秘書級別以上的高級幕僚卻在1日上午集體請辭。根據韓聯社報導，據總統辦公室發布的公告指出，總統辦公室秘書室長鄭鎮碩、政策室長成太胤、國家安保室長申源湜、外交安保特使張虎鎮以及全體首席秘書官全員皆向崔相穆提出辭職。執政黨內部認為，高級幕僚集體請辭，可能是要透過這個方式，對崔相穆任命大法官表達抗議。崔相穆在前一日任命了國會推薦的3名憲法法官候選人中，任命鄭桂先（共同民主黨提名）、趙漢暢（國民力量提名）等2名憲法法官人選。對此，總統辦公室隨後發表立場，強調此舉「超出職權範圍」，並對此深表遺憾。此前，總統辦公室幕僚群也在去年12月4日時，因韓國總統尹錫悅發布緊急戒嚴令的影響集體請辭。