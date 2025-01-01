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▲淡水跨年煙火屬於「跨河高空煙火」類型，發射的煙火會照亮整片天空，讓大批民眾朝聖認證超美。（圖/Threads）

▲台北101跨年煙火今年也頗受好評，是新任董事長賈永婕首度統籌跨年活動，表現不俗。（圖／北市府提供）

▲ 「閃耀新北1314跨河煙火」活動今年同樣沒缺席！施放長達13分14秒的煙火秀，3萬發煙火照亮高空超美。（圖/新北市政府提供）

2025跨年晚會各縣市都順利圓滿落幕，除了精彩的表演備受討論之外，最重要的倒數煙火秀也是話題度非常高，像是今年101煙火由於是新任董事長賈永婕首度跨年，被封是史上最美101煙火，在跨年晚會結束之後，許多網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少人紛紛回應、「沒看過淡水煙火的明年不要再錯過了，我淡水看完趕去101，今年賈永婕辦的101不錯，但還是小輸淡水一點啦！」而今年為了迎接新年，新北市當然也沒有缺席，同樣舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」在新北淡水、八里水岸登場，新北的跨河煙火秀其實跟台北101的煙火秀性質其實不同，《NOWnews》記者今年是去看101煙火，雖然看民眾拍攝的淡水煙火真的漂亮，除了討論新北淡水煙火超美之外，有網友也好奇這其實是新北市政府的小貼心，除此之外，只能說，新北市政府在跨年晚會的用心你看得見，如果還沒朝聖過淡水跨年煙火秀的話，明年也可以參考看看哦！