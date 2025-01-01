2025跨年晚會各縣市都順利圓滿落幕，除了精彩的表演備受討論之外，最重要的倒數煙火秀也是話題度非常高，像是今年101煙火由於是新任董事長賈永婕首度跨年，被封是史上最美101煙火，但有網友在社群表示「如果你覺得101煙火很漂亮，那你真的要來看看淡水跨年煙火一次」，獲得廣大網友認同表示：「淡水煙火每年都美到不可思議。」
在跨年晚會結束之後，許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「認真說，淡水的煙火秀真的比101還要厲害一萬倍，超級讚的啦」、「我願稱淡水煙火秀是全台灣最強的跨年煙火，如果你覺得101今年的很漂亮，那你明年一定要來淡水看跨年煙火一次。」
貼文曝光後，不少人紛紛回應「是真的....淡水的煙火秀看過一次就會想看第二次」、「淡水真的美到不行！絕對是台灣跨年煙火前幾強的」、「看過超多跨年煙火，淡水是我看過最強的，但今年101真的也不錯」、「我住在淡水今年第二次來看，真的是太美了.....」、「沒看過淡水煙火的明年不要再錯過了，我淡水看完趕去101，今年賈永婕辦的101不錯，但還是小輸淡水一點啦！」
新北淡水公認「台灣跨年最強煙火秀」！3萬發煙火照亮天空
而今年為了迎接新年，新北市當然也沒有缺席，同樣舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」在新北淡水、八里水岸登場，煙火秀長度高達13分14秒，總數3萬發，不僅是全台首場煙火秀，也是全台唯一跨河的煙火秀，其規模再創新高，每一年前往朝聖的民眾也越來越多，被網友公認是「台灣跨年最強煙火」人選。
新北的跨河煙火秀其實跟台北101的煙火秀性質其實不同，101因為要以煙火圍繞建築，因此能施放的煙火種類肯定有限，但新北的跨河煙火因為腹地非常大，因此可以施放更多元的高空煙火，就是炸開可以照亮整片天空的那種震撼感，這種通常比較多人更為喜歡。
《NOWnews》記者今年是去看101煙火，雖然看民眾拍攝的淡水煙火真的漂亮，但也不得不說今年的101煙火著實令人驚艷，煙火層次的安排到位，現場觀看的民眾也是驚呼連連，只能說賈永婕上任董事長後首度遇上跨年，在煙火秀的統籌表現不俗，也被網友封「近幾年最美101煙火。」
新北淡水煙火沒有在倒數後放！背後原因超級貼心
除了討論新北淡水煙火超美之外，有網友也好奇「為什麼新北市會是全台第一個放煙火的？大家都倒數才放，怎麼新北市8點多就放了？」這其實是新北市政府的小貼心，因為一來是希望用20時25分施放，象徵2025年的到來；另外就是因為台灣各地都有不同的煙火秀，民眾除了可以到新北看跨河煙火外，還可以衝到別的地方欣賞不同縣市的煙火，像是台北101、桃園甚至是自己家鄉等。
除此之外，煙火秀長度13分14秒每年固定也是有象徵「一生一世」的諧音，地點選在淡江大橋主橋，也是因為該座橋全長920公尺，也是取諧音「就愛你」，希望情侶、夫妻或有情人者可以一起來淡水看煙火共襄盛舉，享受這種浪漫的氛圍！只能說，新北市政府在跨年晚會的用心你看得見，如果還沒朝聖過淡水跨年煙火秀的話，明年也可以參考看看哦！
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貼文曝光後，不少人紛紛回應「是真的....淡水的煙火秀看過一次就會想看第二次」、「淡水真的美到不行！絕對是台灣跨年煙火前幾強的」、「看過超多跨年煙火，淡水是我看過最強的，但今年101真的也不錯」、「我住在淡水今年第二次來看，真的是太美了.....」、「沒看過淡水煙火的明年不要再錯過了，我淡水看完趕去101，今年賈永婕辦的101不錯，但還是小輸淡水一點啦！」
新北淡水公認「台灣跨年最強煙火秀」！3萬發煙火照亮天空
而今年為了迎接新年，新北市當然也沒有缺席，同樣舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」在新北淡水、八里水岸登場，煙火秀長度高達13分14秒，總數3萬發，不僅是全台首場煙火秀，也是全台唯一跨河的煙火秀，其規模再創新高，每一年前往朝聖的民眾也越來越多，被網友公認是「台灣跨年最強煙火」人選。
新北的跨河煙火秀其實跟台北101的煙火秀性質其實不同，101因為要以煙火圍繞建築，因此能施放的煙火種類肯定有限，但新北的跨河煙火因為腹地非常大，因此可以施放更多元的高空煙火，就是炸開可以照亮整片天空的那種震撼感，這種通常比較多人更為喜歡。
《NOWnews》記者今年是去看101煙火，雖然看民眾拍攝的淡水煙火真的漂亮，但也不得不說今年的101煙火著實令人驚艷，煙火層次的安排到位，現場觀看的民眾也是驚呼連連，只能說賈永婕上任董事長後首度遇上跨年，在煙火秀的統籌表現不俗，也被網友封「近幾年最美101煙火。」
新北淡水煙火沒有在倒數後放！背後原因超級貼心
除了討論新北淡水煙火超美之外，有網友也好奇「為什麼新北市會是全台第一個放煙火的？大家都倒數才放，怎麼新北市8點多就放了？」這其實是新北市政府的小貼心，因為一來是希望用20時25分施放，象徵2025年的到來；另外就是因為台灣各地都有不同的煙火秀，民眾除了可以到新北看跨河煙火外，還可以衝到別的地方欣賞不同縣市的煙火，像是台北101、桃園甚至是自己家鄉等。
除此之外，煙火秀長度13分14秒每年固定也是有象徵「一生一世」的諧音，地點選在淡江大橋主橋，也是因為該座橋全長920公尺，也是取諧音「就愛你」，希望情侶、夫妻或有情人者可以一起來淡水看煙火共襄盛舉，享受這種浪漫的氛圍！只能說，新北市政府在跨年晚會的用心你看得見，如果還沒朝聖過淡水跨年煙火秀的話，明年也可以參考看看哦！
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