筆名「魚夫」的漫畫作家林奎佑，驚傳過世，享壽65歲。魚夫日前就醫時檢查出罹患肝癌，雖病情相對嚴重，但有持續治療，但病況突然急轉直下，於2024年12月30日辭世。魚夫擁有多重身份，是漫畫家、作家、政論名嘴也是美食家，生前最後一篇公開文寫於約1個月前，討論台灣在世界12強棒球比賽中打敗日本獲得冠軍，台灣人該吃羊羹慶祝，能表達台日友好更彰顯風度。
魚夫的臉書粉專也由家屬代貼文證實了死訊：「漫畫家魚夫慟於2024年12月30日因肝癌在家人陪伴下安詳辭世，享年65歲，容後再以正式訊息發佈，感謝各界關心」。
魚夫筆名源自妻子綽號為小魚兒，他便自稱「魚夫」。他自1982年起於《中國時報》專欄發表漫畫評論，魚夫擁有漫畫家、作家、政論名嘴等多重身分，曾任民進黨立委施明德國會辦公室主任，政治立場鮮明。
魚夫出生屏東，但近年長期住在台南，常在臉書上分享台南與台灣各地的美食，見解相當獨到，擁有相當多粉絲，因此魚夫也是美食家，他生前最後一則公開發表文章就提到，世界12強棒球比賽中台灣贏得冠軍，「我本想大吃一頓日本壽司來慶祝，取其日本「輸死」（寿司／sushi）之意，但心裡一想，這樣實在不厚道。」
他初想不如吃豬排飯如何？因為かつ丼的唸法與「勝つ」同音，但是好像在自我慶祝；後來覺得吃鯉魚吧，鯉魚音（こい），和「恋」（戀）諧音，象徵努力爭取成功的意思，但又覺得不對味，接著他又想到吃玉子燒、咖哩、鯛魚燒、梅干食團、鰻魚飯（うなぎの蒲焼），味噌湯（味噌汁）、七草粥、豆腐料理、天婦羅蕎麥麵等，最後他選定了羊羮，魚夫提到：「這一味半凝固體，有堅韌甘甜的口感，古時的日本武士會攜羊羮上戰場，除補充體力外，也象徵就算一時戰敗，仍然要鬥志昻揚。」
他更說，羊羮跟棒球一樣都是日治時期傳入台灣，雖原型在中國，尤其作家周作人還考證羊羮認為：「羊羹原制出唐浮屠，傳入日本之後，成為日本的特產，在中國反而失傳，由日本再傳入中國，反成為『東洋點心』了。」
魚夫認為，在12強中台灣打敗日本，「請吃羊羮，聊表尊敬對手的奮戰精神，也暗示兩國不論勝負，感情還是攏不散啦！」光由此文章，可見魚夫不僅研究政治，更是對於美食有其精闢且獨到之見解。
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魚夫筆名源自妻子綽號為小魚兒，他便自稱「魚夫」。他自1982年起於《中國時報》專欄發表漫畫評論，魚夫擁有漫畫家、作家、政論名嘴等多重身分，曾任民進黨立委施明德國會辦公室主任，政治立場鮮明。
魚夫出生屏東，但近年長期住在台南，常在臉書上分享台南與台灣各地的美食，見解相當獨到，擁有相當多粉絲，因此魚夫也是美食家，他生前最後一則公開發表文章就提到，世界12強棒球比賽中台灣贏得冠軍，「我本想大吃一頓日本壽司來慶祝，取其日本「輸死」（寿司／sushi）之意，但心裡一想，這樣實在不厚道。」
他初想不如吃豬排飯如何？因為かつ丼的唸法與「勝つ」同音，但是好像在自我慶祝；後來覺得吃鯉魚吧，鯉魚音（こい），和「恋」（戀）諧音，象徵努力爭取成功的意思，但又覺得不對味，接著他又想到吃玉子燒、咖哩、鯛魚燒、梅干食團、鰻魚飯（うなぎの蒲焼），味噌湯（味噌汁）、七草粥、豆腐料理、天婦羅蕎麥麵等，最後他選定了羊羮，魚夫提到：「這一味半凝固體，有堅韌甘甜的口感，古時的日本武士會攜羊羮上戰場，除補充體力外，也象徵就算一時戰敗，仍然要鬥志昻揚。」
他更說，羊羮跟棒球一樣都是日治時期傳入台灣，雖原型在中國，尤其作家周作人還考證羊羮認為：「羊羹原制出唐浮屠，傳入日本之後，成為日本的特產，在中國反而失傳，由日本再傳入中國，反成為『東洋點心』了。」
魚夫認為，在12強中台灣打敗日本，「請吃羊羮，聊表尊敬對手的奮戰精神，也暗示兩國不論勝負，感情還是攏不散啦！」光由此文章，可見魚夫不僅研究政治，更是對於美食有其精闢且獨到之見解。