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▲《衣袖紅鑲邊》改編自姜珉江的同名原著小說，由李俊昊（右）、李世榮（左）主演。（圖／李世榮IG）

▲李俊昊在劇中飾演朝鮮正祖「李祘」。（圖／李俊昊IG）

▲李世榮飾演宜嬪「成德任」，是位以生活為重心的幹練宮女。（圖／李世榮IG）

古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》今（1）日於Netflix上線！該劇改編自朝鮮史實及姜珉江的同名小說，由《自體發光辦公室》導演鄭知仁與《君主－假面的主人》編劇鄭海利合作打造，2PM成員李俊昊、《花遊記》李世榮攜手主演。《NOWnews今日新聞》特別整理等資訊，帶您一文掌握。劇情講述將國家置於愛情之上的帝王「李祘」（李俊昊飾），與為了守護自己幸福生活的宮女「成德任」（李世榮飾）之間淒美悲切的宮廷羅曼史。李俊昊（飾：李祘）人氣野獸派男團2PM成員李俊昊在劇中飾演朝鮮正祖「李祘」一角，為了成為聖君不斷努力，但父親的離世在他的心裡留下了不可磨滅的陰影。直到某天幹練的宮女成德任意外闖入他的世界，兩人一見鐘情陷入愛河，無奈面對國家與愛情之間，他必須在理性與心中熾熱的愛情中抉擇。李世榮（飾：成德仁）童星出身的李世榮，最初以古裝劇《大長今》的「小金英」一角打開知名度，這回在戲中飾演宜嬪「成德任」，是位在激烈的王宮中追求幸福、選擇以生活為重心的幹練宮女，她在平靜的日常中遇到了想要守護一生的人，人生從此展開了變化。