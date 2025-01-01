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▲大牙形容2024年對她來說就是像是按了慢速播放，並形容是學會耐心等待的一年。（圖／取自大牙臉書）

藝人大牙（周宜霈）2023年指控黑人（陳建州）涉嫌性騷擾，男方否認後以加重誹謗罪提告，大牙最後獲得不起訴處分。時隔一年多，大牙2024年12月31日發文表示，在經過長時間等待後工作終於來了，直呼：「好興奮！忙爆的1月份我準備好了！」大牙表示，2024年對她來說像是按了慢速播放的一年，形容是學會耐心等待的一年，並在等待的同時放慢生活步調，她坦言，這是第一次不知道假期會放到什麼時候，因此學會安排自己的時間，大牙還說自己厚著臉皮自薦加入Podcast，成為節目《殺時間機器》的主持人。此外，大牙還首次參與戲劇表演的課程，透過課程重新找回對表演的熱誠，並在期末喜劇演出中徹底放飛自我，享受久違的舞台快樂。大牙還開心地提到，在經過一段長時間的等待，工作終於來了，讓她興奮的直呼：「好期待！已經迫不及待迎接2025年到來，忙爆的1月份，我準備好了！」實際上，大牙去年4月份時坦言這段沒工作的日子讓她身心備受煎熬，還一度瘦到不成人形，前往醫院還被診斷出有重度憂鬱症，直言做什麼都快樂不起來，腦中有很多情緒，但是身體很累，幸好大牙身邊還有老公與朋友的支持，才讓她挺過這次的難關。