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總統賴清德今（1）日發表元旦談話，談到多項立院爭議法案，並提及行政院有權提出覆議，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決。民眾黨立委張啓楷則回應，這次《憲法訴訟法》修法主要是回應民意、跟國際民主國家接軌；呼籲賴清德應該盡快重新提名具備專業性、獨立性的大法官人選，而不是著眼於覆議，「老實講，提覆議案也過不了」。民眾黨立委張啓楷針對總統賴清德元旦文告中，提及《憲訴法》修法部分指出，這次修法主要是回應民意，避免再度發生實質廢死這樣讓人民憤怒的判決。現在賴清德總統跟民進黨最急著應該要做的，是趕快提名有專業性、獨立性的大法官，不是提覆議案。張啓楷並對劉靜怡事件表示，她只是批評了民進黨「就被賴清德丟包、被民進黨團全面封殺」，如果現在要修法，可能要更嚴格，跟其他民主國家接軌。張啓楷舉例，捷克跟台灣一樣是15位大法官，開會需10個人、判決要9個人，而韓國則更加嚴格。他呼籲賴清德跟民進黨，不要急著提覆議案，「老實講，提覆議案也過不了。」