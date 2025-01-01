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昔日甲子園王牌投手古川侑利，2013年踏入日職後走得顛頗，本季再度被軟銀發佈戰力外通告，生涯第三度被釋出，也讓他決定就將此引退，日媒透露，今年29歲的古川來自佐賀，為有田工業高校在2013年首度打進甲子園時的王牌投手，並讓他在同年選秀被樂天以第四指名選進，只是日職生涯表現不算突出，2019年被交易至巨人，2021年被戰力外後轉戰火腿，隔年改投軟銀，但2年期僅2023年上過一軍，11年生涯留下6勝15敗成績。日媒《Full-Count》撰文透露，古川在10月6日接到戰力外通知，但他決心繼續順練，希望有一天能再重返投手丘，然而某天深夜，他卻接到來自醫院的通知「情況不妙了」，他連夜駕車趕往祖父的身邊。「醫生當時說，希望他能活到看到櫻花綻放，那一刻，我有種說不出的情感湧上心同。」古川在春訓期間，祖父被診斷出罹癌，身為從小被爺爺照顧到大的孩子，他每週花3小時開車來回探望爺爺，「如果就這樣吿別，我一定會後悔，所以我每週都帶家人回去看望爺爺」爺爺似乎也因此努力對抗病魔。只是10月中旬，爺爺病情急轉直下，古川清晨趕到醫院，只遺憾奶奶未能在最後趕到見最後一面，儘管如此，古川感慨，「能每週去探望他，真的太好了，雖然要開一個半小時來醫院，但能見到他，真的很值得。」在努力拼搏的2024賽季，古川未能如願重回一軍，在季後被戰力外後改簽育成合約，也未能回到支配下選手，但他在9月27日對廣島的比賽中，第9局登板時，表現出對棒球的執著與努力。「真的非常感謝能去看他。雖然他去世後，我感到非常寂寞，但也覺得自己已經做到了該做的一切。」在經歷祖父離世的悲傷後，古川決定在2024年退役，並作為球隊的分析師展開新的旅程。「這是最棒的野球人生」他在社群媒體宣告退役並表達許多感謝。