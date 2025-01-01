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▲韓國濟州航空空難後，有民眾在機場外放置食品弔唁。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空1架波音737-800客機，在上月29日於全羅南道務安國際機場墜機失事，機上179人罹難。最新消息指出，目前179名罹難者的身份皆已確認。根據韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部發布的《濟州航空客機事故報告》顯示，截至1日上午6時，179名罹難者的身份全部確認。在確認完罹難者身份之後，罹難者家屬隨即在第一時間趕赴事故現場，並且舉行了悼念儀式。部分收到遺體的罹難者家屬正在開始辦理葬禮手續或等待剩餘罹難者遺體的運送。因遺體損傷程度嚴重，最終剩餘的4至5名罹難者經過DNA重新檢測後確定了身份。不過，官方確認身份後，仍需進行家屬確認的程序。目前，11具罹難者遺體已交由家屬認領。其中，1人安置於首爾，其餘10人則安置於光州及全羅南道地區的殯儀館；其中，5名遇難者的家屬已開始進行喪禮準備。韓國當局計劃於當日完成可移交的40至50具遺體的分類工作，並通知家屬前來認領。家屬在領取遺體後，需決定是立即為親人舉行單獨喪禮，還是等待其他遇難者一起舉行聯合喪禮，隨後再進行相關程序。由於事故現場為民間人士管制區，家屬先前只能在機場候機室等地等待並了解相關處置進展。據悉，為了讓家屬能在新年的第一天進行簡單的追悼儀式，當局與家屬代表進行了協商。到達現場的家屬在簡易的追悼台上擺放年糕湯和水果等供品，進行叩拜、獻花等追悼儀式，完成了第一場祭祀活動。同時，位於務安機場的聯合靈堂也吸引了眾多市民，部分市民將祭奠活動作為迎接新年日出的替代，或者在觀看日出後專程前來靈堂弔唁，現場充滿了濃厚的追思氣氛。