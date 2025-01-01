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終於如願與洛杉磯道奇隊續約的32歲強打外野手「西語老師」Teoscar Hernandez，日前在美國電台《Grandes en los Deportes》節目上透露，其實最後階段紐約大都會曾經開合約給他，但自己沒有接受，並分享原因。Hernandez和大谷翔平交情不錯，在隊上常常聊天和打鬧，Hernandez也透露當初其實是大谷先來和自己打招呼的，後來雙方以西班牙文透過翻譯機進行簡單交流，結交友誼。今年夏天由於Juan Soto投入自由市場，因此Hernandez的續約順位被降低，不過他本人很想留在道奇隊，因此最終還是和球團達成3年總值6600萬美元的合約。根據Hernandez本人的說法，已經得到Soto的紐約大都會在最後時刻還向他開出一紙2年合約，但他最終選擇留在道奇隊，「我始終有一個明確的願景，就是回到一支冠軍球隊。因此，我並沒有在自由球員市場上繼續等待更多的新邀約。對於球員來說，這是一次重要的機會，而對我和我的家人來說，這是最重要的選擇。」Hernandez也在訪談中也談到了與大谷翔平的關係，回憶起兩人在春訓首次見面的情景：「與大谷的相遇真是令人難以置信，非常棒的經歷。那是一段不知從何而來的友誼。雖然我不知道他是否一開始就喜歡我，但從我到訓練營的第一刻起，他就主動來向我打招呼了。」Hernandez 提到，兩人利用簡單的西班牙語和翻譯機進行交流，並在相處中建立了深厚的情誼：「我們總是一起放鬆聊天。我是多明尼加人，你是日本人，我們相處得很好，經常一起開心地笑著。」