國內流感疫情升溫，根據衛福部疾管署上月24日公布最新數據，上週類流感就診人次達到9萬4000人，預估即將進入流感流行期，並在春節前後達疫情高峰，而國人旅遊最愛日本也流感大爆發。疾病管制署為提升疫苗接種人口涵蓋率，從今（1）日開始「公費流感疫苗」擴大提供全國出生滿6個月以上尚未接種的民眾施打。如何查詢鄰近診所有沒有流感疫苗，可以直接進入疾管署流感防治一網通查詢。
疾管署公費流感疫苗從2024年11月起，開放第二階段無高風險慢性病的50歲-64歲民眾接種公費疫苗。截至12月16日整體疫苗使用率逾85%，剩餘量約96萬劑，從2025年的1月1日開始，公費流感疫苗擴大到全民免費接種，凡出生滿6個月以上尚未接種的民眾即可前往醫療院所施打，直到疫苗用完為止。
🟡哪些地方可以打流感疫苗？
目前全台約有4,000家合約院所(含部分衛生所)提供接種服務，可透過以下四種方式查詢，前往施打前可以先電話確認。
１疾管署流感防治一網通
２加LINE好友疾管家 @taiwancdc查詢
３撥打1922防疫專線諮詢
４各縣市政府衛生局網頁查詢流感疫苗
基隆市/ 臺北市/ 新北市/ 桃園市/ 新竹市/ 新竹縣/ 苗栗縣
臺中市/ 南投縣/ 彰化縣/ 雲林縣/ 嘉義縣/ 嘉義市/ 臺南市
高雄市/ 屏東縣/ 臺東縣/ 花蓮縣/ 宜蘭縣/ 澎湖縣/ 金門縣/ 連江縣
🟡打流感疫苗要帶什麼？
健保卡、相關證明文件，像是如身分證、居留證、兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，同時診所也會收取掛號費。
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🟡哪些地方可以打流感疫苗？
目前全台約有4,000家合約院所(含部分衛生所)提供接種服務，可透過以下四種方式查詢，前往施打前可以先電話確認。
１疾管署流感防治一網通
２加LINE好友疾管家 @taiwancdc查詢
３撥打1922防疫專線諮詢
４各縣市政府衛生局網頁查詢流感疫苗
基隆市/ 臺北市/ 新北市/ 桃園市/ 新竹市/ 新竹縣/ 苗栗縣
臺中市/ 南投縣/ 彰化縣/ 雲林縣/ 嘉義縣/ 嘉義市/ 臺南市
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🟡打流感疫苗要帶什麼？
健保卡、相關證明文件，像是如身分證、居留證、兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，同時診所也會收取掛號費。