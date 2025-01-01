國內流感疫情升溫，根據衛福部疾管署上月24日公布最新數據，上週類流感就診人次達到9萬4000人，預估即將進入流感流行期，並在春節前後達疫情高峰，而國人旅遊最愛日本也流感大爆發。疾病管制署為提升疫苗接種人口涵蓋率，從今（1）日開始「公費流感疫苗」擴大提供全國出生滿6個月以上尚未接種的民眾施打。如何查詢鄰近診所有沒有流感疫苗，可以直接進入疾管署流感防治一網通查詢。

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▲ 新北市宣布即日起開放30至49歲市民接種公費流感疫苗。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲ 今天開始公費流感疫苗擴大到全民免費接種，凡6個月以上尚未接種的民眾即可前往醫療院所施打。（資料照片，圖 ／新北市政府衛生局提供）
疾管署公費流感疫苗從2024年11月起，開放第二階段無高風險慢性病的50歲-64歲民眾接種公費疫苗。截至12月16日整體疫苗使用率逾85%，剩餘量約96萬劑，從2025年的1月1日開始，公費流感疫苗擴大到全民免費接種，凡出生滿6個月以上尚未接種的民眾即可前往醫療院所施打，直到疫苗用完為止。

🟡哪些地方可以打流感疫苗？
目前全台約有4,000家合約院所(含部分衛生所)提供接種服務，可透過以下四種方式查詢，前往施打前可以先電話確認。
疾管署流感防治一網通
２加LINE好友疾管家 @taiwancdc查詢
３撥打1922防疫專線諮詢
４各縣市政府衛生局網頁查詢流感疫苗
基隆市臺北市新北市桃園市新竹市新竹縣苗栗縣
臺中市南投縣彰化縣雲林縣嘉義縣嘉義市臺南市
高雄市屏東縣臺東縣花蓮縣宜蘭縣澎湖縣金門縣連江縣

🟡打流感疫苗要帶什麼？
健保卡、相關證明文件，像是如身分證、居留證、兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，同時診所也會收取掛號費。

▲可以直接進入疾管署流感防治一網通查詢，有公費流感疫苗的醫療院所。（圖／翻攝官網）
▲可以直接進入疾管署流感防治一網通查詢，有公費流感疫苗的醫療院所。（圖／翻攝官網）

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