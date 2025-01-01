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▲蔡阿嘎除了發出律師聲明反擊蘿拉外，2025年第1天再送蘿拉11字。（圖／蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎律師發出聲明，反駁蘿拉的說詞。（圖／蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎律師聲明。（圖／蔡阿嘎臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎去年6月控訴前員工蘿拉（林沛蓁）利用「AB合約」捲款千萬，事後對方神隱近半年多，昨（31）日蘿拉突在IG發文反咬蔡阿嘎逃漏稅、做太多骯髒事、買網軍操弄輿論等。對此，蔡阿嘎火速發出律師聲明反擊，並於今（1）日寫下新年願望，同時也似乎是送給蘿拉的話：「希望犯錯之人，在2025年都能當個知恥之人！」蔡阿嘎今年1月1日0點再次透過社群平台發文，他PO出與老婆二伯在日本參拜神社的背影照，以「知恥近乎勇。無恥近乎神勇」為標題，寫下：「做錯事不可恥，可恥的是犯錯還不知悔改、逃避卸責、一錯再錯，希望犯錯之人，在2025年都能當個知恥之人！共勉之，大家2025年新年快樂！」全文雖然沒有指名道姓，但外界推測一番話似乎是在影射蘿拉。蘿拉昨日首度發出千字文聲明，雖然坦承「做了違法且違背職業道德的選擇」，但也反咬公司「曾長年逃稅達八位數」、「標榜MIT愛台灣人設卻多年販售來源不透明的中國製商品及贈品」、「蔡阿嘎買網軍操作輿論」等，並坦言自己會沉默5個月是礙於有簽訂封口令，因此未做出任何回應。對此，蔡阿嘎也發出律師聲明文，提出「5大點」一一反駁蘿拉說詞，同時二伯也發出長文，表示對於蘿拉的發言已經觸犯很多法律底線，「後續我們會委請律師處理，也會迎戰林小姐未來可能更多的烏賊戰，謝謝一路以來一直支持我們的各位朋友們」。