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中國國民黨今（1）日舉行民國114年元旦升旗典禮，國民黨主席朱立倫致詞時表示，兩岸是「同為中華，異為體制」，全臺灣的朋友和對岸的朋友都不應忘記兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化。差異就在政治制度，需求同尊異，才能和平。朱立倫表示，今天是中華民國114年的元旦，面對先聖先賢和國民黨總理，大家要牢記：「我們的國家就是中華民國，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本。同樣的，在兩岸交流過程當中，我們要能從求同存異，進一步到求同尊異。」朱立倫說道，兩岸的同是什麼？是同為中華民族、同屬中華文化。兩岸的異是什麼？是政治制度的差異，並表示：「所以我們能夠求兩岸之同，尊重兩岸之異，我們就能夠面對我們的子孫，才能夠走向和平康莊的大道。」朱立倫強調，他衷心地期盼，民進黨的朋友、全臺灣的朋友，和對岸的朋友都不要忘了：「兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化。差異就在政治制度，所以我們是同為中華，異為體制。我們求同尊異，兩岸才能夠和平！」朱立倫說，大家一定要團結一致，民國114年是很重要的年份，因為今年有三大重要的紀念日：「3月12號，是我們的國父、本黨建黨總理孫中山先生逝世100週年。今年也是抗戰勝利80週年，同時也是台灣光復80週年。我們要讓全民、要讓全世界的華人朋友們知道，今年是最關鍵的時刻。」最後，朱立倫表示，在2025年他衷心期盼，國內由鬥敞開心胸變和，新年才會快樂；兩岸也能從鬥轉向和，能求同尊異，越來越和平。最後祝福大家，2025新年快樂！