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▲後援會指出，趙露思在《戀人》開拍後因身體不適向劇組告假卻被拒絕，沒想到過幾日她身體不堪負荷在片場昏迷。（圖／趙露思IG）

中國女星趙露思罹患失語症，閨蜜看不下去出面爆料，控訴趙露思被經紀公司「銀河酷娛」的人搧巴掌，還被帶到廁所言語辱罵2個小時，官方後援會2024年12月31日公開發聲明，表示趙露思身體長期處於高壓狀況，並且有1年的時間沒有經紀人，所有事都須親力親為，並且在拍攝《戀人》期間身體不適想告假卻被劇組拒絕，最後才釀成大禍，因此後援會強力要求公司、劇組出面說明事情原委。趙露思全國粉絲後援會於昨日公開聲明，表示趙露思自2024年以來就沒有專屬經紀人，許多事情包含國外活動、與機場人員溝通等都需要她親力親為，再加上繁重的行程安排，使其身體長期處於高壓狀態。其中在《戀人》開拍以後，趙露思不僅要兼顧拍戲，還要參與其他宣傳活動，並且多次感冒、發燒時還從白天工作到深夜。後援會向工作室詢問趙露思健康狀況，卻未收到明確回覆，他們也指出，2024年12月14日，趙露思在拍戲時因身體不適開始吸氧氣，下班時還需坐輪椅被助理推著走，隔日她想就醫治療，並向劇組告假到17日卻被拒絕，18日趙露思在片場突然昏迷才被送往醫院搶救。趙露思送醫後工作室依舊安排活動，且對外隱瞞狀況，一直到她輪椅照被曝光才發表聲明，後援會質疑趙露思在公司長期受到不公平的對待，要求公司對此給予正面回覆。此外，後援會也翻出行程，發現趙露思昏迷後公司仍要求他們幫忙分配2025年1月5日的活動名額，合理推測公司不論趙露思身體有沒有康復，都想讓她1月5日前恢復工作，也要求公司立即停止對趙露思的侵權行為，並要求公司與《戀人》劇組出面交代。