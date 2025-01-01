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去年春訓期間，大谷翔平和Teoscar Hernandez學習西班牙語的影片引起關注，經過一季下來，兩人好交情的程度感覺超越實際上只有短短一年同隊的程度，近日Hernandez終於和道奇完成續約，「當我們還是對手時，不知道為什麼，他總是會向我打招呼。」Hernandez回憶和大谷的友情早在兩人加入道奇之前就已經開始了，「與大谷的相遇真是令人難以置信，非常棒的經歷。那是一段不知道從何而來的友誼。我不知道他是否一開始就喜歡我，但我到訓練營的第一刻起，他就主動來向我打招呼了。」「在那段時間裡，我們都覺得有些孤單，於是我們成了彼此的避風港。」Hernandez和大谷都是在2024賽季加入道奇，不過早在2021年全明星賽期間，大谷當時效力天使，Hernandez則在藍鳥，兩人就已經有交流，後者在板凳席上和家人視訊時，邀請前者一起加入，在成為隊友後，他們的關係更加密切且深厚。Hernandez會教大谷簡單的西班牙語，而大谷也會回敬教他日語，兩人利用翻譯機進行交流，並在相處中建立的深厚的友誼，「我們總是一起放鬆聊天。我是多明尼加人，你是日本人，我們相處得很好，經常一起開心地笑著。」