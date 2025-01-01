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▲長谷川雅紀在節目上宣布結婚，成為「元旦夫妻」之一。（圖／長谷川雅紀X）

▲溝端淳平透露老婆是圈外人。（圖／溝端淳平官網）

▲吉村崇也在元旦宣布結婚，證婚人還是大西Lion。（圖／吉村崇X）

▲神谷浩史（如圖）跟逢澤莉娜。（圖／逢澤莉娜X、神谷浩史官網）

▲廣瀨裕也跟圈外女友結婚。（圖／廣瀨裕也X）

南韓動盪不安又發生空難事件，《Dispatch》（D社）歇業不上班，「2025元旦情侶」石沉大海；反觀日本演藝圈，今（1）日依舊遵守結婚熱潮的「習俗」，共有5對佳偶：長谷川雅紀、溝端淳平、逢澤莉娜+神谷浩史、吉村崇、廣瀨裕也宣布結婚，喜氣洋洋，全網祝福。搞笑組合「錦鯉」的長谷川雅紀稍早在富士電視台新年特別節目中宣布，已於去年8月登記結婚，他報告說：「其實呢，我去年結婚了。」他的太太是圈外人。長谷川雅紀早前曾在媒體場合坦承有女友，彼此2016年認識，對方住在關西，是遠距離戀愛，最終克服距離的挑戰，戀情修成正果。演員溝端淳平是透過付費的粉絲俱樂部網站上，宣布與年輕的圈外女友結婚消息。他在手寫信中表示：「能夠迎接這樣的人生里程碑，全賴於至今生命中遇到的許多貴人，以及日常支持與應援我的大家。」所以想在第一時間向粉絲傳遞這份喜悅。搞笑組合「平成野武士拳」的吉村崇在自己的X上報告結婚消息，他寫道：「在此報告，平成野武士拳的吉村崇，已於今日與一位30多歲從事辦公室工作的女性結婚。」而他們的結婚證人是諧星大西Lion（大西ライオン），話題滿滿。聲優界的知名人物神谷浩史，以擔任動畫《ONE PIECE》的特拉法爾加·D·沃特爾·羅、《進擊的巨人》的里維·阿卡曼等角色配音員廣為人知，他也透過事務所宣布與女演員逢澤莉娜結婚，神谷浩史表示：「我將繼續珍惜感恩的心，努力向大家傳遞優質的演技。希望2025年對各位來說是美好的一年，請以健康為第一的度過每一天。」逢澤莉娜則在自己的官方X帳號寫道：「雖然我還不是很成熟，但不會忘記日常的支持與鼓勵我的各位的感恩之心，未來也會努力帶給大家更多的笑容。希望大家能夠溫暖的守護我們。」以《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《工作細胞!!》、《東京復仇者》廣為人知的聲優廣瀨裕也，也也透過自己的X帳號宣布與圈外女性結婚的消息，他寫道：「未來我會全力投入演技、歌唱及綜藝等各方面的工作。雖然我仍然不夠成熟，但不會忘記對大家的感恩之情，我會以演員的身分持續努力。」