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▲傅娟曬出歐陽妮妮（右）生產影片，她於昨（31）日順利誕下小龍寶寶，讓傅娟興奮喊：「全員集合，迎接小龍哥哥寶寶！」（圖／翻攝自小紅書）

▲歐陽妮妮及老公張書豪喜迎龍寶寶。（圖／翻攝自張書豪IG）

藝人歐陽龍及傅娟的大女兒歐陽妮妮去（2024）年7月與演員張書豪登記結婚，9月宣布懷孕好消息，先前也曝光肚中寶寶的性別是男生，收穫各界溫馨祝福，新年第一天傳來好消息，傅娟昨晚曬出歐陽妮妮待產的影片，興奮表示「全員集合，迎接小龍哥哥寶寶！」，對此張書豪經紀人今（1）日證實歐陽妮妮已生產，「他們全家非常歡喜的迎接小寶貝的到來了，母子平安，一切都很順利。」而剛升格奶爸的張書豪則一早就發出「買早餐」的動態，體貼爸爸形象讓人感到窩心。傅娟昨晚曬出歐陽妮妮穿著橘色產服待產的影片，見歐陽一家全到齊了，妹妹歐陽娜娜及歐陽娣娣站在姊姊身旁，三人開心合照，臉上藏不住喜悅，同時興奮表示「全員集合，迎接小龍哥哥寶寶！」並透露歐陽妮妮31日已產下龍寶寶，趕在2024年的最後一天迎來跨年寶寶，喜訊一曝光湧入各界恭喜。事實上，張書豪原先受訪時就透露，推測歐陽妮妮預產期在1月，他表示：「我很緊張也很期待，大部分的東西，太太都買好了，我只有查一些類似推車的東西。」問起會不會進產房？張書豪說，「我應該會努力克服，目前是想，但不知道到時候剪不剪得下去。」而當時也尚未想好名字，如今歐陽妮妮順利產子，且母子均安，幸福一家三口齊聚令人稱羨。