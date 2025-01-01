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▲小S跨年夜分享全家福照片，一家人顏值爆棚。（圖／小S IG）

▲今年48歲的大S保養得宜，白到自帶蘋果光。（圖／asosbarbiedee IG）

女星小S（徐熙娣）昨（31）日跨年夜在IG曬出與家人齊聚一堂的照片，鮮少公開露面的大姊、大S（徐熙媛）和老公具俊曄、徐媽媽以及好友Makiyo也同在，小S有感而發寫下：「2025竟然要來了，感謝老天我們還能齊聚一堂。」其中將奔50歲的大S以素顏入鏡，整個人容光煥發、狀態超好，意外成為照片中的焦點。小S在IG曬出全家人齊聚跨年的照片，畫面中由具俊曄掌鏡，大S、徐媽媽、小S的長女Elly、抱著兒子的Makiyo以及罕見亮相的徐家大姊都同時入鏡，全家人的臉上洋溢著幸福的笑容，小S不禁感慨寫下：「2025年竟然要來了，感謝老天我們還能齊聚一堂！」值得得注意的是，大S素顏狀態意外成為照片的亮點，她身穿白色襯衫搭配珍珠項鍊，手輕放在老公具俊曄的肩膀上。大S雖然未施脂粉，但整個人白到發亮，氣色極佳，難以想像今年已經48歲，連小S也忍不住大讚：「你們那麼愛看大S，我就發給你們看，她就是沒化妝、臉就發光！」畫面曝光後，瞬間吸引10萬人按讚朝聖：「大S狀態也太好了吧！她是都吃什麼呀」、「其實大姐也好美」、「大S居然越来越年輕！想哭了」、「徐媽媽也好美」、「全家都美！」