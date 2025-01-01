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韓國總統尹錫悅在2024年12月初緊急發布戒嚴，期間派出軍警封鎖國會、強闖中選會，如今遭到彈劾且被停職。但尹錫悅遭高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3度傳喚皆未出面，對此，調查人員表示，將在2025年1月6日期限內執行逮捕令，並警告任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都可能面臨起訴。根據韓聯社報導，韓國公搜處處長吳東運表示，法院所批准的逮捕令狀之執行期限為1月6日以內，因此必須在這段期間內執行逮捕令。他指出，「關於逮捕令和搜查令，我們將依原則行使權限，（具體時間）正在與協調調查本部商討，並會在期限內執行。」不過針對具體的時間，吳東運則回應「暫不公開」。吳東運提到，「公搜處對於1203內亂事件的調查一直秉持法律與原則，並在協調本部的協助下，曾三次傳喚宣布戒嚴的總統（尹錫悅），但遺憾的是他未予配合，因此申請了逮捕令及搜查令並獲法院批准。」吳東運示，已於前一天向總統警衛處發送公文，要求配合執行。他強調，「已警告若違反將可能構成職權濫用及妨害特殊公務執行罪，即使有反對聲音，我們也會採取合法程序。」他進一步表示，目前尚未接到警衛處的特別協助請求。吳東運解釋，一旦總統辦公室警護處不願配合打開總統官邸大門，則將視為妨害公務執行，「設置路障、鐵門深鎖，不回應逮捕令狀之執行，都被視為妨害公務執行。」至於尹錫悅被逮捕後是否進行羈押調查的問題，他則回應，「此部分將在調查完成後由協調調查本部作出決定。」此外，尹錫悅辯護律師團認為，公搜處在「內亂罪」這一領域並無搜查權，其向法院聲請的逮捕令狀不具合法效力，因此決定申請權限爭議審判和請求終止效力之假處分。但吳東運表示，「這並非合法的權利救濟程序。」不過他也強調，不會允許針對尹錫悅過度的批評或不符合合法程序的行為發生，希望尹錫悅能配合公搜處的行動。