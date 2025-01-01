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▲▼謝金燕有「電音天后」、「百變女王」稱號，為往年跨年晚會重點卡司。（圖／寬魚國際、民視提供）

▲▼謝金燕跨年夜分享出國近照，完全不像年過半百。（圖／謝金燕臉書）

▲謝金燕以表情符號回應粉絲的心聲。（圖／謝金燕IG）

2024全國的跨年演唱會，各地方都有主打的歌手，不過被封為跨年女王的「姐姐」謝金燕，今年卻沒有參加任何一場跨年活動，她12月31日在粉專更新近照，祝賀大家新年快樂，許多粉絲抱怨昨天的跨年卡司沒有她，少了一味，謝金燕也親自以哭臉、愛心符號回應。謝金燕今年缺席跨年演唱會，原來她日前快閃香港朝聖偶像劉德華（華仔）的巡演，昨天公開多張在機場的自拍照，可見謝金燕戴鴨舌潮帽，綁兩條魚骨長辮，穿白色運動線衫搭配西裝外套，肩揹LV包，上頭還有泡泡瑪特吊飾，去年聖誕節剛滿50歲的她，整個人滿滿少女感，狀態相當驚人，駐顏功力了得。「2024 bye-bye!!刪除2024的煩惱，開啟2025的好運，Happy New Year!」謝金燕在配文寫道，貼文發布後，不少粉絲留言：「姐姐新年快樂～少了妳的跨年表演不像跨年了，好懷念...但妳可以好好享受跨年的時光也是不錯」、「為何今年沒有妳的陪伴跨年呢」、「可惜今年看不到姐姐的跨年」、「找了很多資訊，看了很多台的節目介紹，就是找不到妳...」謝金燕也在IG限時動態分享粉絲稱她沒唱跨年的相關貼文，附上眼眶含淚的表情符號，低調回應大家的心聲，其中有人說：「姐姐新年快樂！明年...不，每一年都要和妳一起過！」謝金燕回覆本人：「好！打勾勾！」還有粉絲表示：「許願明年跨年能看到妳！」她則回了3個愛心。