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38歲日籍教士強投達比修有近期在前隊友杉谷拳士的YouTube節目上透露，還沒滿18歲時抽菸、上柏青哥店被拍到，引來社會嚴厲批判，並透露當時二軍的宿舍長菅野光夫先生，成為支撐他走過那段歲月的重要人物。2004年達比修有以選秀第一順位被日本火腿相中，然而，隔年的春訓期間，八卦週刊報導了他的醜聞，當時達比修有還未滿18歲，該報導引起軒然大波，不僅東北高校對他處以停學，日本火腿也把他送回千葉的二軍球員宿舍「勇翔寮」閉門思過。「這改變了我對棒球和人性的看法。」達比修有在節目上回憶道，醜聞爆發後，媒體對他的態度瞬間大變，「一直問我『為什麼要去打柏青哥（小鋼珠）？為什麼要在那個地方抽菸？』，我心想，你們不是早就知道了嗎？」改變了他對大人的想法。面對當時巨大的輿論壓力，支撐他的是「勇翔寮」寮長（宿舍長）、已故的菅野光夫先生，由於當時隊友們都在參加春訓，宿舍只剩達比修有和菅野兩人，「我們經常吵架。他讓我寫悔過書，內容是『我再也不會這樣做了，我真的很愚蠢。』他讓我每天都寫。」「我問，『到底要寫什麼？內容都寫過了還要我重寫嗎？』但他也會一直陪我傳接球，雖然吵架，但也帶我去吃飯，甚至在我膝蓋受傷時，花一個半小時送我去醫院，一直都在支持著我。」達比修有回憶道，如今只有無限的感激。此外，當時的總教練Trey Hillman和岩本勉也給予了達比修有很多鼓勵，在他轉戰大聯盟後，火腿本部長吉村浩同樣不斷告訴他，「達比修是世界第一的投手」。「雖然有段時間我對人性感到絕望，但也有人在艱難時刻陪伴著我，這對當時的我來說非常重要。」達比修對這些人表達了深深的感謝。