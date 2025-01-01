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▲江蕙將在北高巨蛋舉辦20場演出，全採實名制抽選。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙睽違10年再度登台開唱，讓許多粉絲相當期待。（圖／寬宏藝術提供）

台語天后「二姐」江蕙相隔10年重回熱愛的舞台，首場演唱會將從2025年7月11日於高雄巨蛋開唱，8月8日則回歸台北小巨蛋接續開演，北高雙蛋一共20場。為了杜絕黃牛，這次售票採「實名登記抽選制」，喜愛江蕙的粉絲可在明（2）日15點30分至寬宏售票系統登記，但記得登記時間只4日晚間23點59分。主辦單位為了照顧較年長的粉絲，這次1人單場可登記4張，就不擔心要分開坐，也整理出8步驟抽票懶人包。江蕙此次演唱會為杜絕黃牛，也讓歌迷在沒有時間壓力下參與活動，本次演唱會採「實名登記抽選制」，以登記該場次該票價的登記人數進行配對抽選，每位會員最多可任選3個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇，由每場次的最高票價開始抽籤配對。抽籤售票流程將分為「第一次登記抽籤」、「第二次抽籤」共兩階段。抽籤結果於1月7日中午12點成立，待繳費訂單及以EMAIL通知，或先至會員專區「抽籤查詢」即可得知抽籤結果查詢，如有查詢到中籤訂單者請於1月9日中午12點前完成繳費，方能視為完成訂單。中籤者如未於繳費期限前繳費，視同放棄中籤資格及繳費訂購權益，棄單者將不列入第二次抽籤名單。此外，每筆訂單每位會員最多可登記4張票，可避免一家人座位分開坐、分場中籤或單人中籤的狀況，此方法以1位入場會員姓名作為代表登記和證件查驗，能方便地替長輩進行登記作業，也加快入座速度。需特別注意的是票券持有人須隨該筆訂單之訂票人（即票券上姓名者）一同進場，訂票人屆時需依照入場規定，攜帶足以證明訂購人本人身分之有效證件正本（需有照片，如身分證、健保卡、駕照、護照、虛擬健保卡等）。開放登記：2025年1月2日（四）下午15:30登記截止：2025年1月4日（六）晚上23:59公佈中籤名單：2025年1月7日（二）中午12:00（同時開放繳費）繳費截止：2025年1月9日（四）中午12:00第一次未中籤者，即為第二次抽籤參與者，無須再登記。公佈中籤名單：2025年1月13日（一）中午12:00（同時開放繳費）繳費截止：2025年1月15日（三）中午12:00步驟1：註冊／登入會員，檢視會員資料步驟2：詳閱購票須知，點選「登記抽籤」步驟3：選擇想要的場次／票價／張數（每位會員最多可任選3個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇）步驟4：確實核對內容送出登記。步驟5：1月7日公布抽籤結果，請至「抽籤查詢」確認抽籤結果。步驟6：已中籤者，請選擇「取票方式」。步驟7：再次確認「購票明細」 、「取票方式」或「郵寄資料」。步驟8：請依照虛擬帳號於指定時間前完成轉帳，待繳費成功後，請至「訂單查詢」確認訂單資料是否有誤。