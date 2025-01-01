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▲是元介把老婆擁入懷中，看起來非常甜蜜。（圖／是元介IG）

▲是元介在IG曬出多張和老婆的甜蜜照，同時宣布結婚好消息。（圖／是元介IG）

2025年剛開始，就有好消息傳出！藝人是元介今（1）日稍早在IG宣布，和交往2年的女友結婚，2人已經結為夫妻，「我結婚了，開始新的一個階段，謝謝妳出現在我的人生裡，我的老婆，今後我將繼續牽著妳，愛著妳」，還特別挑在元旦下午13點14分宣布，象徵將和老婆一生一世走下去。是元介2004年與衛斯理組成團體「元衛覺醒」踏入歌壇，以一曲〈夏天的風〉紅遍全台，發行過3張專輯，也曾入圍過金曲獎最佳演唱組合。而他近年來則轉往戲劇方向發展，演出過多部戲劇，包括《我的自由年代》、《回魂》、《如果花知道》等。事業愛情兩得意的他，今日還宣布好消息，透露已經娶回女友，正式升格為人夫。是元介在IG曬出一連串和老婆的甜蜜合照，看到他用手扶著老婆的臉頰，2人鼻尖對鼻尖，看起來相當親暱，還有對方撲倒在他懷中的模樣。他也說「當我變成我們，那些看似平凡的日常，過得自在、簡單，是屬於我們的甜蜜，是屬於我們的樣子。」當我變成我們那些看似平凡的日常過得自在、簡單是屬於我們的甜蜜是屬於我們的樣子我 結婚了開始新的一個階段謝謝妳出現在我的人生裡我的老婆今後我將繼續牽著妳，愛著妳歲月靜好一切都是緣份祝福大家都要幸福快樂2025/1/1 13:14