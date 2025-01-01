2025年剛開始，就有好消息傳出！藝人是元介今（1）日稍早在IG宣布，和交往2年的女友結婚，2人已經結為夫妻，「我結婚了，開始新的一個階段，謝謝妳出現在我的人生裡，我的老婆，今後我將繼續牽著妳，愛著妳」，還特別挑在元旦下午13點14分宣布，象徵將和老婆一生一世走下去。
是元介2004年與衛斯理組成團體「元衛覺醒」踏入歌壇，以一曲〈夏天的風〉紅遍全台，發行過3張專輯，也曾入圍過金曲獎最佳演唱組合。而他近年來則轉往戲劇方向發展，演出過多部戲劇，包括《我的自由年代》、《回魂》、《如果花知道》等。事業愛情兩得意的他，今日還宣布好消息，透露已經娶回女友，正式升格為人夫。
是元介在IG曬出一連串和老婆的甜蜜合照，看到他用手扶著老婆的臉頰，2人鼻尖對鼻尖，看起來相當親暱，還有對方撲倒在他懷中的模樣。他也說「當我變成我們，那些看似平凡的日常，過得自在、簡單，是屬於我們的甜蜜，是屬於我們的樣子。」
是元介IG全文：
當我變成我們
那些看似平凡的日常
過得自在、簡單
是屬於我們的甜蜜
是屬於我們的樣子
我 結婚了
開始新的一個階段
謝謝妳出現在我的人生裡
我的老婆
今後我將繼續牽著妳，愛著妳
歲月靜好
一切都是緣份
祝福大家都要幸福快樂
2025/1/1 13:14
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是元介在IG曬出一連串和老婆的甜蜜合照，看到他用手扶著老婆的臉頰，2人鼻尖對鼻尖，看起來相當親暱，還有對方撲倒在他懷中的模樣。他也說「當我變成我們，那些看似平凡的日常，過得自在、簡單，是屬於我們的甜蜜，是屬於我們的樣子。」
是元介IG全文：
當我變成我們
那些看似平凡的日常
過得自在、簡單
是屬於我們的甜蜜
是屬於我們的樣子
我 結婚了
開始新的一個階段
謝謝妳出現在我的人生裡
我的老婆
今後我將繼續牽著妳，愛著妳
歲月靜好
一切都是緣份
祝福大家都要幸福快樂
2025/1/1 13:14