衛福部疾管署預估即將進入流感流行期，並在春節前後達疫情高峰，而國人旅遊最愛日本也流感大爆發，為了提高保護力，從今（1）日開始「公費流感疫苗」擴大提供全台滿6個月以上尚未接種的民眾施打。但之前還沒打疫苗就已經得流感的人會有無敵星星嗎？醫師認為流感病毒株多樣，還是有可能感染其他病毒株而生病，建議還是要施打流感疫苗，8則QA一次報你知關於流感疫苗的注意事項。
流感疫情升溫，很多人今年已感染過流感，會像新冠一樣得到就有「無敵星星」嗎？答案可能令人失望：並不會！不過，研究顯示，如果近期得過流感再施打流感疫苗，身上的抗體量會較多。義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑表示，流感病毒並沒有「無敵星星」，流感病毒有許多種，得過其中一種，還有其他種病毒株，因此仍有感染機率。
🟡Ｑ1 流感病毒會像新冠一樣讓人有「無敵星星」嗎？
流感病毒不同於新冠病毒，即使近期感染過流感，仍有可能再次感染。不過，研究顯示，近期感染過流感再接種疫苗，抗體量會比未感染者多。目前的流感疫苗為四價疫苗，含4種流感病毒株。感染過其中一種病毒，不會對其他3種病毒產生免疫力，因此仍建議接種疫苗，預防其他病毒株的感染。
🟡Ｑ2 流感疫苗如何產生保護力？
流感疫苗含有當年度預測流行的3種或4種流感病毒株抗原，透過刺激人體免疫系統產生抗體，約需2週可產生足夠的保護力。
🟡Ｑ3 為什麼每年都需要接種流感疫苗？
流感病毒易變異，每年流行的病毒株可能不同。疫苗效力會隨時間減弱，接種後約4-6個月保護力下降，通常不超過1年。每年接種一次流感疫苗是國際通行的做法。
🟡Ｑ4 接種流感疫苗的保護效果如何？
整體保護力依年齡及健康狀況而異，平均約為30-80%。對成人防住院保護力約為41%，防重症住加護病房保護力高達82%。兒童及青少年的保護效果與成人相近，但疫苗效果受當年病毒株是否匹配影響。
🟡Ｑ5 流感疫苗能和其他疫苗一起接種嗎？
流感疫苗為不活化疫苗，可與其他疫苗同時接種於不同部位，也可任意間隔接種。
🟡Ｑ6 哪些人不適合接種流感疫苗？
現今疫苗製程進步，雞蛋蛋白含量極低。研究顯示，雞蛋過敏者接種流感疫苗不會增加過敏反應風險，可安心依一般流程接種。
🟡Ｑ8 接種後需注意哪些事項？
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡Ｑ1 流感病毒會像新冠一樣讓人有「無敵星星」嗎？
流感病毒不同於新冠病毒，即使近期感染過流感，仍有可能再次感染。不過，研究顯示，近期感染過流感再接種疫苗，抗體量會比未感染者多。目前的流感疫苗為四價疫苗，含4種流感病毒株。感染過其中一種病毒，不會對其他3種病毒產生免疫力，因此仍建議接種疫苗，預防其他病毒株的感染。
🟡Ｑ2 流感疫苗如何產生保護力？
流感疫苗含有當年度預測流行的3種或4種流感病毒株抗原，透過刺激人體免疫系統產生抗體，約需2週可產生足夠的保護力。
🟡Ｑ3 為什麼每年都需要接種流感疫苗？
流感病毒易變異，每年流行的病毒株可能不同。疫苗效力會隨時間減弱，接種後約4-6個月保護力下降，通常不超過1年。每年接種一次流感疫苗是國際通行的做法。
🟡Ｑ4 接種流感疫苗的保護效果如何？
整體保護力依年齡及健康狀況而異，平均約為30-80%。對成人防住院保護力約為41%，防重症住加護病房保護力高達82%。兒童及青少年的保護效果與成人相近，但疫苗效果受當年病毒株是否匹配影響。
🟡Ｑ5 流感疫苗能和其他疫苗一起接種嗎？
流感疫苗為不活化疫苗，可與其他疫苗同時接種於不同部位，也可任意間隔接種。
🟡Ｑ6 哪些人不適合接種流感疫苗？
- 發燒或患有急性中重疾病者，應待病情穩定後接種。
- 未滿6個月的嬰兒。
- 曾因接種疫苗導致Guillain-Barré症候群（GBS）者，需醫師評估。
- 其他經醫師判定不適合接種者。
現今疫苗製程進步，雞蛋蛋白含量極低。研究顯示，雞蛋過敏者接種流感疫苗不會增加過敏反應風險，可安心依一般流程接種。
🟡Ｑ8 接種後需注意哪些事項？
- 接種後應休息15分鐘，觀察是否有過敏反應。
- 抗凝血藥使用者應於注射部位加壓2分鐘，觀察有無出血或血腫。
- 如出現發燒超過48小時、呼吸困難、心跳加速等異常症狀，應儘速就醫並告知接種時間與症狀。
- 接種後仍需注意個人衛生與其他感染預防措施。