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▲Toyz（左）與篠崎泫（右）罕見放閃，臉貼臉合照閃瞎眾人。（圖／翻攝自Toyz IG）

直播主網紅Toyz（劉偉健）去（2024）年5月因大麻案遭判刑4年2個月，當時大方認愛台日混血女星篠崎泫，隨即在5月16日正式入監服刑，然而昨（31）日適逢跨年夜，Toyz透過社群更新近況，罕見放閃曬出與女友篠崎泫的合照桌布，並透露該照是自己去年相簿中的第一張相片，藉此向關心他的粉絲朋友報平安，同時送上新年祝福，讓不少粉絲佩服笑虧：「在獄中還能放閃！」從Toyz分享的畫面可看到，他與篠崎泫兩人臉貼臉靠在一起，小倆口漫出甜蜜粉紅泡泡，Toyz臉上露出燦笑，右手不忘比出YA手勢，宛如備受戀愛感滋潤的小男孩一樣，身旁的篠崎泫也笑開懷面對鏡頭，濃情蜜意的氛圍滿溢出螢幕，Toyz則簡單寫下文字：「這是我2023手機裡的第一張照片，祝大家2025新年快樂。」而篠崎泫儘管沒有轉發Toyz動態，仍有感而發2024經歷了許多風風雨雨，尤其在她和Toyz戀情曝光後，頻頻受到外界不看好、放大檢視，「2024是個接收到最多惡意的一年，也是個收到最多善意的一年。感謝離開的人，讓我看見關係的薄弱；感謝留下的人，讓我在寒冬感受溫暖。」最後坦言會繼續積極面對新的一年。事實上，篠崎泫現在每週去探望Toyz一次，每次10分鐘，大讚Toyz符合她的戀人的期待，直呼Toyz很有安全感、很負責任，而Toyz在入獄前一晚曾特地開直播與粉絲道別，過程中情緒激動一度哽咽，並對篠崎泫深情告白：「我不希望進去後，她一個人承受這些壓力。作為藝人，與我這樣的罪犯交往，或多或少會影響形象，希望大家能多支持她。」