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▲昨晚許多民眾對著台北天空塔倒數，等到沒放煙火後才知道誤認。（圖／翻攝Threads）

▲台北101每年都施放跨年煙火，今年煙火主題是「Team Taiwan Champion」。（圖／記者葉政勳攝）

▲南山廣場（圖左高樓）位在放煙火中的台北101對面，目前是台北第二高樓，偶爾也會被誤認。（圖／記者葉盛耀攝）

▲南山廣場面對著台北101，偶爾也有人會在未看到台北101時或著台北101被遮住時，將之誤認。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北天空塔預計2025年會完工。（圖／翻攝台北天空塔臉書）

▲台北天空塔目前已經可以完整看得出外觀。（圖／記者葉盛耀攝）

今天迎來2025年元旦，不少民眾昨（31）日都在信義區跨年倒數，台北捷運公司公布跨年至今天凌晨2點，全線總運量高達294.9萬人，幾乎全是為了台北跨年重頭戲的台北101煙火，不過卻有人看錯台北101，在倒數完後發現「面對著的101」竟沒放煙火，才驚覺原來是把台北天空塔看成台北101。今（1）日凌晨跨完年後有多名網友在社群平台PO影片分享，在國父紀念館欣賞跨年煙火時，已倒數完3、2、1之後但卻沒看到101施放煙火，這才發現原來是看錯方向，這才大喊「我們拍錯棟了嗎？」、「101在另一邊啦，我們看錯棟了。」而網友們也留言：「不是，怎麼會有看錯根的問題」、「直接變愚人節了」、「一個看錯就算了，還一群，笑死！」，也有人提到其實去年就發生過誤認事件，沒想到過了一年又再重演。原來現場目測約莫300多人，通通都把「台北天空塔」誤認為台北101，因為天空塔上一樣有「愛TW」與「2025」的圖樣，在黑夜中的確容易認錯，從畫面中可見，大批民眾齊聚等待煙火，每個人的手機鏡頭全朝向天空塔方向，待發現搞錯對象之後眾人紛紛覺得自己太搞笑而趕緊轉移陣地，而現場甚至也有位民眾還喊著「我們看錯棟了，那是微風南山」，當下還未知是台北天空塔，足見這三棟高樓真的容易讓人搞混。事實上，台北三大高樓由高到低，分別為台北101（高度508公尺高）、台北天空塔（高度280公尺）、台北南山廣場（高度272公尺）。台北101的主體建築高508公尺，目前是台灣的第一高樓，也是台灣唯一高度超過500公尺、樓層超過100層的建築物，位居全世界第11高建築物。建築造型如竹節，以每8層作為一單位，取其8為「發」的好兆頭，自2005年（即2024年12月31日）開始，每年跨年都會施放煙火。南山廣場目前為台北第二高樓、全台第三高樓，地點就在台北101對面，前身為台北世貿二館，目前商場部分由微風廣場經營，民眾們習慣「微風南山」稱之。至於台北天空塔則有「奢華綠竹筍」封號，預計2025年完工，等於屆時將擠下南山廣場成為台北第二高樓，已規劃進駐雙品牌飯店，包含凱悅酒店集團兩大品牌柏悅Park Hyatt和安達仕Andaz，另有百貨公司、頂級俱樂部Urban Club、奢華宴會展演廳，其中的50~51頂樓更將規劃成精品VIP招待所。