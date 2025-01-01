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▲百萬YouTuber蔡阿嘎（左）和前員工蘿拉（右）再度交鋒。（圖／翻攝自蔡阿嘎Youtube）

▲蔡宗翰曬出蔡阿嘎工作團隊的合照，爆料蘿拉私下真面目。（圖／蔡宗翰IG）

百萬YouTuber蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉捲走上千萬，蘿拉在噤聲將近半年後，首度發聲，自爆沉默不反擊是因為有簽署封口令，並怒控蔡阿嘎「賺沒良心的錢」，蔡阿嘎也爆料，蘿拉家被警方搜出毒品，雙方交火再度進入白熱化，對此，蔡阿嘎的資深員工蔡宗翰也發文吐露心聲，表達對蘿拉發表聲明的看法：「說穿了就是『貪心』兩個字而已。」蔡宗翰毫不留情對蘿拉開砲，坦言確實不能否認她對公司的付出，但這些辛苦都不是犯罪的理由，「行銷總監、和經紀人的這兩個身分，真的是『一份值得驕傲的工作經歷』嗎?在我看來，妳只是把阿嘎、二伯賦予妳的權利與信任，作為妳在外招搖撞騙的工具而已！」他無奈表示，本來以為蘿拉在經歷這些事後會有一些轉變，但事實卻不是如此。蔡宗翰透露，這半年來，他們和律師討債無數次，又看到蘿拉的聲明內容，「我很確信一件事情！蘿拉妳完全沒有得到教訓，妳仍然想透過謊言去掩蓋自己內心的恐懼和一切見不得光的事情！」蘿拉種種行徑都讓她忍無可忍，不禁怒轟：「妳缺的其實是良心，不是現金！」一番話引來不少網友支持，「一間公司如果這麼不好，不可能這些員工都一直跟到現在」、「看過她的聲明，但真心覺得做錯事情的人永遠不會覺得自己有錯。」蘿拉昨日發文指，自己在風波後沒有發聲是因為和公司簽了封口令，還控訴蔡阿嘎買網軍，甚至逃稅千萬、賣中國製商品，在台北有7棟房，但卻只給自己5萬薪水，才會造成她起貪念，讓蔡阿嘎和二伯都忍不住反擊，二伯發聲反駁，蘿拉光年終獎金就領破百萬，蔡阿嘎更是一一打臉蘿拉說法，強調自己的商品都是台灣製造，蘿拉指控他們買網軍等話都非事實等等。