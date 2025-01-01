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高雄全家海神職業籃球隊1日宣布與美籍雙能衛克雷格完成簽約。30歲的克雷格是 2022年FIBA美洲盃美國隊銅牌成員，曾效力NBA華盛頓巫師隊，具NBA G-League多年資歷，並有波蘭、墨西哥、委內瑞拉、澳洲職業聯賽經驗，攻防兩端全能身手，將在新的一年為海神隊挹注能量。克雷格身高191公分，高中時期曾獲阿拉巴馬籃球先生，21-22球季效力華盛頓巫師隊出賽3場，期間兩度披上美國國家隊戰袍出賽10場，2022年美洲盃場均出賽19.2分鐘繳10.2分、2.5籃板、2.3助攻、1.5抄截，其中對戰委內瑞拉一役攻下全隊最高19分。效力Indiana Mad Ants期間場均9分、2.7籃板、1.5助攻，三分球命中率達4成3。運動經歷自美式足球起家，國中後轉戰籃球，克雷格除了擁有優異的爆發力與身體素質，同時也以防守侵略性著稱，Ｇ-League 21-22賽季曾有過單場5阻攻紀錄，讓他在最會阻攻的後衛榜上有名。克雷格十分期待接下來的賽季，「目標絕對是幫助球隊拿下總冠軍，當然也希望爭取個人成就及防守端的肯定。 ＃神隊友 們，感謝你們對我展開胸懷，讓我們一起享受這個賽季。」