我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼聯合公園DJ喬瑟夫·韓今日凌晨在IG貼出台北101煙火秀，聯合公園的IG粉專不久後也轉發該段影片，讓台灣粉絲看了超驚喜。（圖／翻攝自IG）

台北101跨年煙火昨（31）日準時在邁向2025年之際施放，此次主題為「Team Taiwan Champion」，總長共6分鐘，不只有精心設計的絢爛煙火，還搭配Team Taiwan棒球英雄光雕秀，被民眾大讚是歷年最美，就連美國搖滾天團「聯合公園」（Linkin Park）的成員都忍不住轉發，讓台灣網友驚喜直呼：「Taiwan no.1！」聯合公園DJ喬瑟夫·韓（Joe Hahn）今日凌晨在IG貼出台北101煙火秀，並寫下：「2024年是一段旅程，回想起來，這是充滿掙扎與收穫的一年。我對我的朋友和家人滿滿感激和愛。我的新年願望是帶著幸運擁有的一切，以及清晰的心境來迎接2025年。我祝福大家平安、幸福和愛。」影片發布12小時內，就已累積1.7萬個讚。而聯合公園的IG粉專不久後也轉發該段影片，101煙火再度於限時動態中出現，讓台灣粉絲看了超驚喜。這次台北101煙火秀被大眾盛讚，除了Team Taiwan棒球英雄光雕秀是亮點，搭配的音樂也相當適合，許多網友在網路上留言稱讚，「煙火超漂亮，跟以前都不一樣，果然賈董真懂」、「歷年最美」、「101煙火好棒，音樂也搭得好，我忍不住一直重播，心裡感到驕傲」。對此，台北101董事長賈永婕1日凌晨也在社群平台發文，感謝團隊們和各界的努力，還幽默表示：「煙火放完心中大石放下了。賈董應該不用跳海吧？」也希望大家能多分享一些影片，讓她看看不同角度的煙火，但忙碌過後的第一件事還是先休息，「終於我要先好好睡一覺！最近練游泳有一點累，2025新年快樂！」