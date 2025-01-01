我是廣告 請繼續往下閱讀

日本監督井端弘和近日接受《產經新聞》等日媒採訪，透露曾想過世界棒球12強賽敗給中華隊後想辭掉監督，經深思後才接受續約到2026年WBC經典賽，並希望大谷翔平能參賽，「大谷無疑是日本棒球的代表。希望他能繼續引領整支球隊。」井端弘和在2023年10月上任日本國家隊監督，至今連同熱身賽執教15戰，唯一敗仗就是12強決賽輸給台灣，未能完成連霸，「老實說，我在每次比賽都會考慮，如果輸了就辭職。我給自己施加壓力，但後來考慮到若我離開而導致方針改變，對選手不公平。看著我啟用的年輕選手奮鬥的模樣，我經過深思熟慮後接受了續約。」被問到執教將至今，是否感到樂趣？井端監督直呼，「一點都沒有。果然，還是得贏球。（對於批評）我知道輸球就會遭到責難，這也無可奈何。」並感謝選手在12強中的努力，「在連續比賽且投手調度受限的情況下，大家都做得很好。我很滿意。」井端監督也表示會吸取12強失利的經驗，「最終若未能贏，即便之前全勝也毫無意義。在決賽前我們曾兩度擊敗台灣，但最後一次卻失利。我們應該始終保持挑戰者的姿態，在賽前的鼓勵與激勵方式上，我應該還有可以做得更好的地方，這些反省一定要運用到WBC中。」日本是上屆WBC經典賽冠軍，2026年尋求連霸，包含大谷翔平等多名大聯盟球員已經表達參賽意願，井端監督對此表示，「非常感激。今年休賽季我也與一些人見面，他們表達了參加的意願。大谷毫無疑問是（日本棒球的）象徵，如果他能像上一次參賽，我希望他能繼續引領整支球隊。」2025年新春關鍵字，井端監督寫了「新」字並解釋，「希望以全新的態度，為再次挑戰世界第一而奮鬥，輸給台灣後，我希望自己能以新鮮的心情重新開始。新的力量將為日本帶來幫助，如果有新生代的選手能夠冒出來，那就太好了。」