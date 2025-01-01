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▲民眾黨中央黨部樓下聚集不捨柯文哲辭去黨主席的小草。（圖／記者吳翊緁攝，2025.01.01）

民眾黨主席柯文哲今（1）日下午3時將親自主持擴大中央委員會議，預料將在會中說明辭去黨主席的原因，並推派代理主席。柯文哲的座車已在下午2時20分許駛入位於台玻大樓的中央黨部停車場，而代理主席呼聲最高的立委黃國昌也已來到現場。柯文哲座車抵達台玻大樓，據了解，今天中央委員會議除了現任中央委員之外，還有黨部一級主管與會。而現場更來了十幾位小草要支持阿北，秀出標語「請假不請辭」。支持者表示，雖然可以理解柯文哲惦記父親病情的心，但也擔心，就算阿北辭掉黨主席，北檢還是不會放過他，畢竟北檢昨天就又提出抗告了。而中央委員江和樹在樓下受訪則重申，若要選出代理主席，他個人主張由黃國昌擔任最為妥當，因為黃國昌沒有涉及相關案件，聲量大、人氣也旺。至於蔡壁如昨傳出「翻供」，成為北檢提出抗告的原因之一。江和樹則無奈表示：「嘸法度啊！她到底是在幫忙、還是幫倒忙？這要看她了。」