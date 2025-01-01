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台中市政府數位治理局今(1)日正式更名為「數位發展局」，上午舉行揭牌儀式。市長盧秀燕出席揭牌儀式表示，二年前數位治理局成立，現今台中在數位轉型的基礎上，從「治理」朝向「發展」的策略升級，未來數位發展局將聚焦AI、永續及數位轉型等發展趨勢，不只要繼續提供各項數位便民服務，更要攜手產官學研，將台中數位轉型的寶貴經驗淬鍊成數位產業，讓「智慧台中」更發展。盧秀燕說，過去兩年數位治理局打造數位市民平台「台中通」TCPASS，不只為台中購物節、台中鍋烤節、2024台中國際賽車展演等大型活動服務，更整合線上申辦、支付繳費、陳情、疫苗預約等便民服務，成為市民愛用的APP，下載超過280萬次，屢獲國際大獎肯定；在陽光政治、開放政府方面，數位局也努力推動GIS圖資應用與開放資料，屢獲全國大獎肯定，也為「智慧台中」打下穩健的基礎。盧秀燕指出，城市數位發展不侷限於內部治理，還有發展的工作，需要與外部共同協作。因此，將「數位治理局」正式更名為「數位發展局」，由原數位治理局長林谷隆續任。未來數位發展局延續數位治理局豐碩成果，也要將台中數位轉型的寶貴經驗，孵化成可不斷發展的數位產業，市府與產學研合作，讓智慧台中更發展！數位發展局長林谷隆表示，數位發展局首要任務就是落實永續淨零政策，透過共構機房、網路與虛擬平台向上集中，減少耗能；在數位市民平台「台中通」的基礎上，建置「淨零生活數位點數平台」，提供點數獎勵，鼓勵民眾在日常中落實淨零減碳，實踐ESG行動。林谷隆說，同時面對日益嚴峻的資安挑戰，原數位治理局的數位匯流科，將配合更名調整為「網路資安科」，為守護市府資訊安全與個資安全，強化數位韌性，數位發展局也與國科會隸屬的國家高速網路與計算中心合作，啟動國家級的異地備援機制，與中央資安政策一致，攜手產官學研強化資安防護，積極推動各機關資通系統導入零信任架構，全面提升市府網路服務安全性。