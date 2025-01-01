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▲中職會長蔡其昌在個人社群網站上分享了一張本次12強賽展覽的「漏網之魚」，11月15日的球隊行程表。（圖／翻攝自蔡其昌threads）

今（1）日元旦於國立臺灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，吸引大批人潮湧入，盼一覽中華隊英雄們的作戰套件。而在稍早中職會長蔡其昌也於個人社群上，分享一張「11月15日的中華隊行程表」，要大家千萬別漏看了。這次12強賽期間，球員、教練、或是隨隊人員都不斷提到後勤團隊的重要性，除了情蒐之外，一般行政、雜務、食衣住行都由後勤團隊來處理，他們可說是每一場中華隊國際大賽的影子功臣。今日蔡其昌在個人社群網站上寫道，「12強冠軍盃的展覽，除了冠軍盃的榮耀，最令我感動的，其實是後勤團隊每日睡覺前發給大家隔天的行程表，他們記錄了當天比賽後團隊的心情，以及滿滿的鼓勵！千萬別漏看了。」分享了一張本次12強賽展覽的「漏網之魚」。該圖上，詳細列了中華隊在11月15日的行程：早餐和午餐後，13：00集合出發去球場，14：00開始教練會議，然後是團隊集合，接著就開始進行熱身和打擊練習，晚餐從18：00用到20：00，期間開始捕手情蒐會議。而底下還有亮點，行程下面寫道，「我們已經成功讓許多看不起我們的人繳出大量道歉表了，接下來一樣是好好調整繼續備戰，準備迎接更多光榮時刻。」表中還提到當時中華隊的目標是「P12前進東京」，在11月14日擊敗多明尼加之後，已經拿到了2勝。同時提醒球員們練習服裝統一穿著TAIWAN黑色練習衣／黑色帽T+短褲。