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▲台南跨年晚會主持人徐凱希（最右）喊錯FEniX粉絲名，將「救火隊」叫成「滅火器」，當下成員們趕緊打圓場。（圖／翻攝自TVBS）

▲徐凱希喊錯FEniX粉絲名，事後發文道歉，「我真的很抱歉，下次我一定會再三確認！」也收穫FEniX及粉絲群的安慰打氣。（圖／翻攝自徐凱希Threads）

2025台南好Young跨年晚會昨（31）日圓滿落幕，其中主持人吳建恆、徐凱希默契十足，也邀來多達17組藝人卡司包含動力火車、FEniX、GENBLUE幻藍小熊及李俊昊等輪番上陣，現場擠爆滿滿人潮，不過輪到火紅男團「FEniX」表演時突發意外插曲，原來是徐凱希於中途串場時，本想喊出FEniX的粉絲名「救火隊」炒熱氣氛，豈料卻脫口講成「滅火器在哪裡！」讓台下瞬間冷場，所幸在台上的FEniX團員們也趕緊打圓場，而徐凱希在演出結束後，立刻發文直呼犯了此生最糗的錯誤，並向FEniX及其粉絲深深致歉。還原事發情景，原來當時FEniX唱完〈我沒了〉之後跟粉絲來張大合照，徐凱希即出場以一句「滅火器在哪裡！」炒熱氣氛，當下立刻被成員MAX及曹家齊指正：「是救火隊，救火隊！」事後徐凱希懊悔不已發文，表示自己誤把FEniX粉絲名「救火隊」叫成「滅火器」，直呼：「因為平常有看他們的演出，記得他們的粉絲跟火有關，所以一直根深蒂固以爲是滅火器，因為以爲自己是對的，所以上場前也沒有再做確認，不然平常我一定會認真查資料的！」徐凱希也嚴正向FEniX及其粉絲群道歉，「我真的很抱歉，下次我一定會再三確認！」隨後收穫成員李承隆的留言回覆：「沒事的！姊辛苦了新年快樂」，MAX及曹家齊也暖心安慰，「辛苦了姐，請別放在心上。」大片粉絲更湧入鼓勵她，紛紛對徐凱希打氣：「沒事的！妳很棒了」、「辛苦了～我們不會介意」，她也充滿感激地逐一回覆，「感謝各位救火隊的大氣」，立馬追蹤了FEniiX粉絲團，直言：「我也是救火隊了！我這輩子跟下輩子都不會叫錯了！」