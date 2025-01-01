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▲《魷魚遊戲》第2季推出掀起討論，許多人相當期待第3季。（圖／摘自IMDb）

▲李政宰（右）曾和李奧納多（左）合照。（圖／李政宰IG）

韓劇《魷魚遊戲2》日前一上線，隨即掀起不少討論，也有不少人期待第3季上線，想知道這個故事的最終結局。不過在劇集播出之前，韓國媒體今（1）日就爆出，好萊塢演員李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）將演出《魷魚遊戲3》，他先前也透露自己是《魷魚遊戲》的大粉絲，許多人都期待他若真的出演，是否會在裡面飾演重要角色。對此，Netflix回應，「這消息並不屬實。」韓媒《OSEN》今日獨家報導，李奧納多將在《魷魚遊戲3》登場，且已經在去年祕密完成拍攝，雖然演出片段不多，但已經讓許多戲迷相當興奮，礙於不能暴雷，因此報導指出，無法透露李奧納多飾演的角色細節，粉絲只能敬請期待。不過Netflix駁斥這個傳聞，表示「確實有聽到關於李奧納多有參演的消息，但這消息並不屬實。」而會傳出這個消息，可能是因為李奧納多曾說，自己非常喜歡《魷魚遊戲》，且當時《魷魚遊戲》第一季剛開播，男主角李政宰曾飛到美國參加慈善晚宴，當時就與李奧納多留下合照；李政宰拿到美國演員工會影帝時，被問到希望哪個美國演員可以一起參演，他當時就說「李奧納多！」導演黃東赫先前也笑說，李奧納多是劇迷，「我們劇組也在問，『要不要跟他提問看看？』」