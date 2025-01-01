由「麥卡貝網路電視」平台製作的網路節目《木曜4超玩》開播4年多以來話題不斷，主持群邰智源、溫妮、 泱泱、阿部瑪利亞、林柏昇及謝坤達人氣更是扶搖直上，憑藉搞笑逗趣又富含教育知識的內容廣受好評，深獲不少觀眾喜愛，怎料今（1）日有「木曜女神」稱號的阿部瑪利亞在IG突拋出震撼彈，宣布與隨身遊戲的經紀合作已結束，未來將以自營方式闖蕩，「覺得現在這個時候是邁向這個目標，更進一步的最佳時機」，並鬆口出走節目後的未來動向。
阿部瑪利亞出走《木曜4》 鬆口未來動向
阿部瑪利亞發出長文宣布，2025年與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束，即將以自營方式繼續在演藝圈打拚，「從14歲出道到現在，已經在演藝圈奮鬥了近十五年的我，自小以來一直崇拜獨立、有能力的女強人，希望自己可以成為這樣的人，覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機」，她也透露為了自己的理想，為了給大家更多的歡樂，未來會更努力繼續前進。
不忘《木曜4》點滴 阿部瑪利亞忍淚道謝粉絲
回顧這4年多在《木曜4超玩》的點滴，阿部瑪利亞有感而發，「五年前我加入木曜四超玩之後，這段期間遇見了許多粉絲，也因為節目得到了更多人的認識與支持，沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯」，一席肺腑之言令人動容，貼文底下留言區引來大批粉絲不捨，卻也由衷祝福阿部瑪利亞的決定，「加油！未來會更好的！」、「祝阿部桑一切順利！」、「支持妳繼續跳」、「妳在我眼中一直都是女強人！相信妳一定會更閃耀的。」
最後，阿部瑪利亞更表示公司十分支持她的決定，「我們彼此都期待未來仍能有合作的機會，木曜的粉絲們完全不需要感到傷心，這只是新的開始爹斯」，她也感性道謝支持她的粉絲們，「雖然踏上自我經營這個選擇，充滿挑戰與不確定性，但相信我只要不放棄，一定能走向更光明的未來，我將繼續努力成為理想中的自己，以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動，我會繼續加油爹斯，2025年也請多多支持我。」
🔺阿部瑪利亞聲明全文
大家好
我是阿部瑪利亞
在2025新的一年 正式宣布
阿部瑪利亞與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束
從14歲出道到現在
已經在演藝圈奮鬥了近十五年的我
自小以來一直崇拜獨立、有能力的女強人，
希望自己可以成為這樣的人
覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機
從今年開始，
我將以自我經營的方式繼續演藝生涯
為自己的理想，為給大家更多的歡樂繼續邁進爹斯
老闆娘、隨身遊戲也很支持我的這個決定
五年前我加入 木曜四超玩 之後
這段期間遇見了許多粉絲，
也因為節目得到了更多人的認識與支持
沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯
雖然與隨身遊戲的經紀約到此告一段落，
但我們彼此都期待未來仍能有合作的機會
木曜的粉絲們完全不需要感到傷心
這只是新的開始爹斯
最後，
我要感謝一路以來支持我的毛怪們
雖然踏上自我經營這個選擇 充滿挑戰與不確定性
但相信我只要不放棄，一定能走向更光明的未來
我將繼續努力成為理想中的自己，
以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動
我會繼續加油爹斯
2025年也請多多支持我爹斯
2025年1月1日
阿部瑪利亞
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阿部瑪利亞發出長文宣布，2025年與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束，即將以自營方式繼續在演藝圈打拚，「從14歲出道到現在，已經在演藝圈奮鬥了近十五年的我，自小以來一直崇拜獨立、有能力的女強人，希望自己可以成為這樣的人，覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機」，她也透露為了自己的理想，為了給大家更多的歡樂，未來會更努力繼續前進。
不忘《木曜4》點滴 阿部瑪利亞忍淚道謝粉絲
回顧這4年多在《木曜4超玩》的點滴，阿部瑪利亞有感而發，「五年前我加入木曜四超玩之後，這段期間遇見了許多粉絲，也因為節目得到了更多人的認識與支持，沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯」，一席肺腑之言令人動容，貼文底下留言區引來大批粉絲不捨，卻也由衷祝福阿部瑪利亞的決定，「加油！未來會更好的！」、「祝阿部桑一切順利！」、「支持妳繼續跳」、「妳在我眼中一直都是女強人！相信妳一定會更閃耀的。」
最後，阿部瑪利亞更表示公司十分支持她的決定，「我們彼此都期待未來仍能有合作的機會，木曜的粉絲們完全不需要感到傷心，這只是新的開始爹斯」，她也感性道謝支持她的粉絲們，「雖然踏上自我經營這個選擇，充滿挑戰與不確定性，但相信我只要不放棄，一定能走向更光明的未來，我將繼續努力成為理想中的自己，以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動，我會繼續加油爹斯，2025年也請多多支持我。」
🔺阿部瑪利亞聲明全文
大家好
我是阿部瑪利亞
在2025新的一年 正式宣布
阿部瑪利亞與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束
從14歲出道到現在
已經在演藝圈奮鬥了近十五年的我
自小以來一直崇拜獨立、有能力的女強人，
希望自己可以成為這樣的人
覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機
從今年開始，
我將以自我經營的方式繼續演藝生涯
為自己的理想，為給大家更多的歡樂繼續邁進爹斯
老闆娘、隨身遊戲也很支持我的這個決定
五年前我加入 木曜四超玩 之後
這段期間遇見了許多粉絲，
也因為節目得到了更多人的認識與支持
沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯
雖然與隨身遊戲的經紀約到此告一段落，
但我們彼此都期待未來仍能有合作的機會
木曜的粉絲們完全不需要感到傷心
這只是新的開始爹斯
最後，
我要感謝一路以來支持我的毛怪們
雖然踏上自我經營這個選擇 充滿挑戰與不確定性
但相信我只要不放棄，一定能走向更光明的未來
我將繼續努力成為理想中的自己，
以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動
我會繼續加油爹斯
2025年也請多多支持我爹斯
2025年1月1日
阿部瑪利亞