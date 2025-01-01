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▲阿部瑪利亞（右）宣布解約有感而發，「因為節目得到了更多人的認識與支持，沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯」，讓人看了不捨。（圖／翻攝自阿部瑪利亞IG）

由「麥卡貝網路電視」平台製作的網路節目《木曜4超玩》開播4年多以來話題不斷，主持群邰智源、溫妮、 泱泱、阿部瑪利亞、林柏昇及謝坤達人氣更是扶搖直上，憑藉搞笑逗趣又富含教育知識的內容廣受好評，深獲不少觀眾喜愛，怎料今（1）日有「木曜女神」稱號的阿部瑪利亞在IG突拋出震撼彈，宣布與隨身遊戲的經紀合作已結束，未來將以自營方式闖蕩，「覺得現在這個時候是邁向這個目標，更進一步的最佳時機」，並鬆口出走節目後的未來動向。阿部瑪利亞發出長文宣布，2025年與隨身遊戲的經紀合作已圓滿結束，即將以自營方式繼續在演藝圈打拚，「從14歲出道到現在，已經在演藝圈奮鬥了近十五年的我，自小以來一直崇拜獨立、有能力的女強人，希望自己可以成為這樣的人，覺得現在這個時候是邁向這個目標更進一步的最佳時機」，她也透露為了自己的理想，為了給大家更多的歡樂，未來會更努力繼續前進。回顧這4年多在《木曜4超玩》的點滴，阿部瑪利亞有感而發，「五年前我加入木曜四超玩之後，這段期間遇見了許多粉絲，也因為節目得到了更多人的認識與支持，沒有隨身遊戲與木曜的幫助，沒有今天的我爹斯」，一席肺腑之言令人動容，貼文底下留言區引來大批粉絲不捨，卻也由衷祝福阿部瑪利亞的決定，「加油！未來會更好的！」、「祝阿部桑一切順利！」、「支持妳繼續跳」、「妳在我眼中一直都是女強人！相信妳一定會更閃耀的。」最後，阿部瑪利亞更表示公司十分支持她的決定，「我們彼此都期待未來仍能有合作的機會，木曜的粉絲們完全不需要感到傷心，這只是新的開始爹斯」，她也感性道謝支持她的粉絲們，「雖然踏上自我經營這個選擇，充滿挑戰與不確定性，但相信我只要不放棄，一定能走向更光明的未來，我將繼續努力成為理想中的自己，以充滿光芒的姿態帶給大家快樂與感動，我會繼續加油爹斯，2025年也請多多支持我。」