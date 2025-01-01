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▲▼不少網友認為大頭佛的一番話隱藏關鍵字，瞬間聯想到聖結石成立的「不是聖人股份有限公司」，蔡阿嘎也親自按讚一名網友的相關留言。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT、Threads）

▲有人挖出聖結石夫妻倆曾和蘿拉一同露營的影片。（圖／翻攝自魚乾YT）

百萬YouTuber蔡阿嘎近期針對前員工蘿拉（林沛蓁），利用AB合約詐財8位數的事件，和夥伴蔡宗翰、耶嫩及警方、法院人士登門強制執行，他在影片中說明整個過程，包含到蘿拉位於新北市蘆洲區的住處扣押物品等。對此，有眼尖的網友發現多條線索，懷疑網紅聖結石（曾聖傑）就是租房給蘿拉的房東，忍不住質疑：「聖結石真的不知情嗎？」截稿前，《NOWnews》未能取得聖結石回應。蔡阿嘎昨（31）日在YouTube頻道上傳影片「討債全紀錄」上集，內容為蔡阿嘎說明近期向前員工蘿拉依法強制執行的過程。影片中蔡宗翰指出，蘿拉位在蘆洲的住處，被登記為4房1廳的工作室，他也很明確看到工作室的名稱。對此，大頭佛忍不住直言，房東知道此事還讓蘿拉繼續住，，蔡阿嘎則表示房東要嘛不認識蘿拉，要嘛就是包庇她。影片曝光後，不少網友認為大頭佛的一番話隱藏關鍵字，瞬間聯想到聖結石成立的，眾人一查公司設立地點，；而昨日蔡阿嘎PO出登門強制執行的街景照，，有人留言「對了，聖傑好像也住這」，，多條線索都引起外界瘋猜。事實上，早在蘿拉AB合約事件爆發之際，就有網友發現蘿拉設立「海納百釧有限公司」，且在關係企業「浩綻行銷股份有限公司」中擔任監察人，而聖結石就是該公司董事，兩人皆為最大股東，也有人挖出聖結石夫妻倆曾和蘿拉一同露營的影片。但當時聖結石發出聲明強調，「本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責」，盼外界勿捕風捉影。