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世界各地歡欣鼓舞，熱鬧迎接2025年，而有些人更是體驗了跨年兩次！如此「時光旅行」並非魔法，國泰航空808號班機於香港時間1月1日起飛前往洛杉磯，經歷將近14小時的飛行後，跨越國際換日線，降落洛杉磯時仍是當地2024年12月31日晚上10時，全機乘客又可以再度迎接2025年。根據《紐約郵報》報導，航班追蹤網站FlightAware的資料顯示，國泰航空808號航班完成了「回到過去」的壯舉，而事實上國泰航空808航班並非唯一，只要在年關相交之際，搭上東行航班跨越國際換日線，都有機會完成「與時光逆行」，享受到跨年兩次的雙倍快樂。事實上，許多旅客甚至會專門安排行程，以在不同城市見證2025年到來。然而，這樣的「時間旅行」也存在風險，事情並不總是順利按計畫進行。像是聯合航空去年1月1日一架從關島飛往夏威夷的航班，原本應該像國泰航空808航班這樣讓乘客跨年兩次，結果因為航班延誤，乘客們只能在空中獨自跨年。這還不是最糟糕的，紐西蘭航空27號航班於2024年12月31日從舊金山起飛，經過12小時的飛行抵達奧克蘭時，由於西向穿越國際換日線，已經是當地時間2025年1月2日凌晨，乘客們完全錯過了在地上迎接新年的機會。