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▲有「立院三寶」之二稱號的一志雞排與生煎包，是位在立法院後門的兩攤位。（圖／記者葉盛耀攝）

▲一志雞排將漲到每塊80元。（圖／民眾提供）

▲台北文華東方酒店的半自助餐廳「文華Café」2025年的1月4日調漲餐費，每人3718元，創下吃到飽餐廳午餐全台最高價位。（圖／台北文華東方提供）

▲「饗食天堂」有國民Buffet的稱號。（圖／饗賓集團提供）

▲號稱台南首家港式茶飲吃到飽餐廳「滿粵閣」，能通嘗大約100道菜色，包含現片現夾片皮鴨、脆皮燒肉、避風塘炒蝦等，都是熱門餐點。（圖／雀客藏居提供）

2025年到來，許多餐飲業也將調漲售價，包含小吃，像是有「立院三寶」稱號之一的一志雞排，也將從即日起開始，每塊從70元變成80元，但是提醒今日業者未營業，從明日開始80元才吃得到這「立院雞排」，另外，全台有三家吃到飽品牌也將調漲。所謂的「立院三寶」，是指位於立法院中興大樓後門、濟南路一段13巷內的3家攤車小吃，分別是一志雞排、無名水煎包，還有現已歇業的麵線攤，其中的一志雞排因為價格實惠更是受到歡迎，外酥炸到酥脆，雞肉醃漬得夠味，吃起來鹹香中透點甜味，啃咬咀嚼起來相當涮嘴。通常營業時間從14:30，偶爾假日生意好時甚至1.5小時就會售罄。一志雞排日前公告，因為原物料上漲，所以2025年元月一日開始將調漲售價，每塊雞排將從70元變成80元。不過今日一志雞排並未出來擺攤，《NOWnews》記者致電詢問，另外，年初將調漲售價的還有三家吃到飽餐廳。位在台北文華東方酒店內的「文華Café」，僅有午餐時段營業，「周末午間鮮．吃．吧」將自1月3日，餐費由每人2580元+10%~3280元+10%，將調漲為每人2680元+10%～3380元+10%。最受歡迎的菜色包含各式高檔海鮮，像是日本帝王蟹、小龍蝦以及各式豐富蟹類等。業者表示，漲價主要是因應食材原物料的調漲，而主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗新選擇。被網友們封為「國民Buffet」、「全台CP值最高的Buffet」的「饗食天堂」，熱門餐點包含天使紅蝦、炸物、牛排，以及自家品牌的冰淇淋和甜點等。今日起調漲餐價，經典下午餐告別6字頭，即日起開始吃下午餐要728元，平假日午晚餐及下午餐全部漲30元。周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。位於雀客藏居台南永康的「滿粵閣」，提供港式茶飲吃到飽服務外，另還通應片皮鴨與美味燒臘，今日起將調漲餐價，每人都將上漲100元，原本平日午餐598元+10%、平日晚餐及假日午晚餐698元+10%，平日午餐變為698元+10%，而平日晚餐及假日午晚餐為798元+10%。