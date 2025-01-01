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▲北捷為了疏散跨年人潮，推出「與其排隊等候入站，不如步行免費搭乘綠線」的政策，結果策略非常成功。（圖/北捷提供）

▲北捷為疏運人潮推出從「綠線」南京三民站以及小巨蛋站可以免費搭車的政策，結果成功奏效。（圖/Threads）

▲2025台北跨年晚會人潮疏運堪稱是近年最艱難任務，北捷最後花了2小時成功疏運人潮。（圖／記者吳翊緁攝）

2025跨年晚會活動超級熱鬧，尤其台北除了有101跨年煙火秀之外，天后張惠妹大巨蛋演唱會最終場也在跨年夜登場，讓北捷這次跨年疏散人潮的任務加劇不少！不過北捷也相當聰明，為了應付今年人潮，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「其實不是很懂北捷在幹嘛，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「就是增加不搭蘭紅線的誘因啊，其實很聰明的。」今年台北由於有跨年晚會加上張惠妹大巨蛋演唱會，周邊捷運站貫穿整個藍線以及紅線，包括國父紀念館、市政府站、101世貿站等等都是站站擠滿人，結果該優惠真的成功奏效，，顯見北捷今年策略相當的有用，大大減緩紅藍線疏散人潮的壓力。而今年跨年熱潮真的有在猛！因為遇到上班日、跨年夜、演唱會等活動，最後在跨年結束後，在2800名工作人員努力執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」之下，