2025跨年晚會活動超級熱鬧，尤其台北除了有101跨年煙火秀之外，天后張惠妹大巨蛋演唱會最終場也在跨年夜登場，讓北捷這次跨年疏散人潮的任務加劇不少！不過北捷也相當聰明，為了應付今年人潮，直接拿出殺手鐧在特別站點設置「從此入站免費搭捷運」的政策，結果成功奏效，一共吸引超過2.7萬人馬上使用，讓不少乘客大讚：「北捷很聰明！是非常棒的政策。」
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「其實不是很懂北捷在幹嘛，大家去跨年本來就都會搭藍線跟紅線，結果說免費搭車的站在南京三民跟台北小巨蛋站....是誰要搭啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「對台北人來說信義區走道南京三民跟台北小巨蛋很近好嗎」、「南京三民完全不用等，跟朋友邊走邊聊天20分就到了，還賺到免錢的捷運回淡水舒服」、「絕對有達到一定效果，昨天超多人去南京三民跟小巨蛋搭捷運回家」、「比起藍線塞到懷疑人生，我也是直接走到綠線回家還省車資，根本是德政」、「就是增加不搭蘭紅線的誘因啊，其實很聰明的。」
北捷跨年疏散人潮大成功！殺手鐧奏效2.7萬人使用讚爆
今年台北由於有跨年晚會加上張惠妹大巨蛋演唱會，周邊捷運站貫穿整個藍線以及紅線，包括國父紀念館、市政府站、101世貿站等等都是站站擠滿人，於是北捷推出最新政策，鼓勵民眾多使用松山新店線（綠線）來轉乘回家，設置如果至「南京三民站」以及「台北小巨蛋站」搭車的話，可以享有單趟不限站別車資免費優惠。
結果該優惠真的成功奏效，根據北捷統計，今元旦（1）日0時至6時，南京三民站與台北小巨蛋站共有約2.6萬張電子票證刷進，現場也發出1千多張單程票卡，總計2.7萬餘人順利進佔，兩站加總和去年跨年散場相比，增加了多達1.8萬人，顯見北捷今年策略相當的有用，大大減緩紅藍線疏散人潮的壓力。
北捷跨年總運量破紀錄！2800名工作人員全力疏散完畢
而今年跨年熱潮真的有在猛！因為遇到上班日、跨年夜、演唱會等活動，北捷從2024年12月31日上午6時開始，至2025年1月1日上午6時，總運量人次達到312.7萬人次，創下疫情以來的新高數字，堪稱是台北捷運史上最艱難的跨年疏運任務。
最後在跨年結束後，在2800名工作人員努力執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」之下，加上北捷將捷運調整班距、推動免費搭車優惠政策，成功守護每一位旅客平安回家，跨年疏運在1日凌晨2點10分順利完成作業，實在是非常讚！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「對台北人來說信義區走道南京三民跟台北小巨蛋很近好嗎」、「南京三民完全不用等，跟朋友邊走邊聊天20分就到了，還賺到免錢的捷運回淡水舒服」、「絕對有達到一定效果，昨天超多人去南京三民跟小巨蛋搭捷運回家」、「比起藍線塞到懷疑人生，我也是直接走到綠線回家還省車資，根本是德政」、「就是增加不搭蘭紅線的誘因啊，其實很聰明的。」
北捷跨年疏散人潮大成功！殺手鐧奏效2.7萬人使用讚爆
今年台北由於有跨年晚會加上張惠妹大巨蛋演唱會，周邊捷運站貫穿整個藍線以及紅線，包括國父紀念館、市政府站、101世貿站等等都是站站擠滿人，於是北捷推出最新政策，鼓勵民眾多使用松山新店線（綠線）來轉乘回家，設置如果至「南京三民站」以及「台北小巨蛋站」搭車的話，可以享有單趟不限站別車資免費優惠。
結果該優惠真的成功奏效，根據北捷統計，今元旦（1）日0時至6時，南京三民站與台北小巨蛋站共有約2.6萬張電子票證刷進，現場也發出1千多張單程票卡，總計2.7萬餘人順利進佔，兩站加總和去年跨年散場相比，增加了多達1.8萬人，顯見北捷今年策略相當的有用，大大減緩紅藍線疏散人潮的壓力。
北捷跨年總運量破紀錄！2800名工作人員全力疏散完畢
而今年跨年熱潮真的有在猛！因為遇到上班日、跨年夜、演唱會等活動，北捷從2024年12月31日上午6時開始，至2025年1月1日上午6時，總運量人次達到312.7萬人次，創下疫情以來的新高數字，堪稱是台北捷運史上最艱難的跨年疏運任務。
最後在跨年結束後，在2800名工作人員努力執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」之下，加上北捷將捷運調整班距、推動免費搭車優惠政策，成功守護每一位旅客平安回家，跨年疏運在1日凌晨2點10分順利完成作業，實在是非常讚！
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