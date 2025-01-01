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民眾黨今（1）日下午在中央黨部舉行擴大中央委員會議，由黨主席柯文哲交保後親自主持，柯文哲並在會中正式請辭，民眾黨將由黃國昌接任代理黨主席。民眾黨在擴大中央委員會議中的討論事項包括請辭黨主席、「代理黨主席」人選等，除柯文哲外，出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管。根據民眾黨黨規第16條規定：「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。」該會議於下午3時48分，按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人，分別為黃國昌、林富男；林富男主動表達退出選舉。該選舉在扣除黃國昌自己的投票權後，由在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。