許多家庭迎接新生兒，為了平衡職場與家庭責任，都會適時申請「育嬰留職停薪津貼」及「育嬰留職停薪繼續加保」。勞動部表示，為了讓育兒父母可以更便利申請，現在只要到「e化服務系統」就可以一次完成津貼申請跟繼續加保，讓爸媽照顧嬰兒時，也不用煩惱經濟壓力，並確保育嬰期間保險權益不中斷。
育嬰留職停薪期間，可依《就業保險法》第19之2 條請領「育嬰留職停薪津貼」，金額以前6個月平均月投保薪資的60%計算，並於育嬰留職停薪期間按月給付，最長可領6個月。
勞保局表示，為簡政便民，育嬰津貼及育嬰續保兩張申請書表已合一，被保險人只要填具「育嬰留職停薪津貼申請書、給付收據及繼續投保申請書」即可同時申請津貼及續保。除了書面申請外，勞保局「e化服務系統」(https://edesk.bli.gov.tw)亦可由被保險人本人或委託投保單位線上同時申辦津貼及續保。申請管道多元，且均可一次搞定津貼及續保，簡單、快速又便利。
勞保局進一步說明，為使請領育嬰留職停薪津貼的被保險人能獲得更即時的通知，自去年11月4日起，育嬰留職停薪津貼首次核付案件已改以簡訊通知取代書面核定函，如申請時有提供行動電話號碼，勞保局即會在核發津貼的次一工作日以簡訊通知。
申請人如需查詢給付金額，可透過勞保局「e化服務系統」，或於收到簡訊5個工作日後至指定之金融機構帳戶確認。另提醒申請人，育嬰留職停薪津貼首次核付簡訊會以「111」政府專屬短碼簡訊平台發送，確保資訊傳送的安全性。
育嬰留職停薪津貼申請、續保、辦理進度查詢及補印核定函，都可透過勞保局「e化服務系統」辦理，24小時全年無休，提供多元的e化服務，省時又便利。
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勞保局表示，為簡政便民，育嬰津貼及育嬰續保兩張申請書表已合一，被保險人只要填具「育嬰留職停薪津貼申請書、給付收據及繼續投保申請書」即可同時申請津貼及續保。除了書面申請外，勞保局「e化服務系統」(https://edesk.bli.gov.tw)亦可由被保險人本人或委託投保單位線上同時申辦津貼及續保。申請管道多元，且均可一次搞定津貼及續保，簡單、快速又便利。
勞保局進一步說明，為使請領育嬰留職停薪津貼的被保險人能獲得更即時的通知，自去年11月4日起，育嬰留職停薪津貼首次核付案件已改以簡訊通知取代書面核定函，如申請時有提供行動電話號碼，勞保局即會在核發津貼的次一工作日以簡訊通知。
申請人如需查詢給付金額，可透過勞保局「e化服務系統」，或於收到簡訊5個工作日後至指定之金融機構帳戶確認。另提醒申請人，育嬰留職停薪津貼首次核付簡訊會以「111」政府專屬短碼簡訊平台發送，確保資訊傳送的安全性。
育嬰留職停薪津貼申請、續保、辦理進度查詢及補印核定函，都可透過勞保局「e化服務系統」辦理，24小時全年無休，提供多元的e化服務，省時又便利。